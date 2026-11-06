San Lorenzo perdió ante Platense y se quedó afuera de los playoffs

Los goles y una pesadilla deportiva para el local

Los de Vicente López abrieron el marcador a los 22 minutos del primer tiempo. Tras una serie de rebotes a la salida de un córner y un centro preciso de Juan Gauto, Víctor Cuesta no perdonó de cabeza y estableció el 1 a 0. Pese al golpe, el elenco azulgrana estuvo cerca de conseguir el empate antes del descanso con un zurdazo a colocar de Facundo Gulli que se estrelló contra el palo derecho.