San Lorenzo perdió ante Platense y se quedó afuera de los playoffs
San Lorenzo perdió 2 a 0 frente a Platense en condición de local y se despidió del certamen. El Calamar tampoco logró avanzar a la próxima fase del torneo.
San Lorenzo sufrió una dura derrota esta noche por 2 a 0 frente a Platense en el estadio Pedro Bidegain. Con este resultado adverso en el cierre de la decimosexta fecha, el conjunto dirigido por Rubén Darío Insúa se quedó sin chances matemáticas de clasificar a los playoffs del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
Los goles y una pesadilla deportiva para el local
Los de Vicente López abrieron el marcador a los 22 minutos del primer tiempo. Tras una serie de rebotes a la salida de un córner y un centro preciso de Juan Gauto, Víctor Cuesta no perdonó de cabeza y estableció el 1 a 0. Pese al golpe, el elenco azulgrana estuvo cerca de conseguir el empate antes del descanso con un zurdazo a colocar de Facundo Gulli que se estrelló contra el palo derecho.
Sin embargo, el panorama se oscureció por completo en el segundo tiempo. A los 7 minutos, Juan Gauto volvió a desequilibrar con una gran maniobra individual y cedió el balón para que Nicolás Retamar la empujara en el área chica, marcando el 2 a 0 definitivo.
Para el local, el partido terminó siendo una auténtica pesadilla: a la frustración por la eliminación se sumó la preocupante lesión de Facundo Farías y la expulsión de Guzmán Corujo a los 28 minutos del complemento. Por su parte, aunque Platense se impuso con suma autoridad, el triunfo no le alcanzó para meterse entre los ocho mejores debido a la victoria de Unión de Santa Fe ante Vélez.
Síntesis del partido
- San Lorenzo (0): José Devecchi; Danilo Arboleda, Franco Lorenzón, Guzmán Corujo; Nicolás Tripichio, Martín Río, Facundo Gulli, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías, Agustín Ladstatter; Alexis Cuello. DT: Ruben Darío Insua.
- Platense (2): Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Mateo Mendia, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Maximiliano Amarfil; Nicolás Retamar, Franco Zapiola, Juan Gauto; Gonzalo Lencina. DT: Martín Palermo.
- Goles: PT 22m Víctor Cuesta (P); ST 7m Nicolás Retamar (P).
- Incidencias: ST 28m expulsado Guzmán Corujo (SL).
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