"El club de Francisco reza por vos": el sentido mensaje de San Lorenzo para el papa León XIV
En la previa al choque contra Platense por el Torneo Clausura, el "Ciclón" lució una bandera para darle la bienvenida al papa.
En la antesala de un cruce decisivo frente a Platense por el Torneo Clausura 2026, el plantel profesional de San Lorenzo de Almagro protagonizó un emotivo gesto en el terreno de juego al posar con una bandera dedicada al papa León XIV, quien inició su histórica gira por Sudamérica que culminará con su llegada a la Argentina.
Durante la previa del encuentro, los futbolistas del "Ciclón" desplegaron sobre el césped un pancarta con una fuerte carga institucional e histórica. "Bienvenido León XIV. El club de Francisco reza por vos", dice.
San Lorenzo, ligado al Vaticano por el papa Francisco
El mensaje no pasó desapercibido y reafirma el vínculo especial del club de Boedo con el Vaticano. La referencia utilizada por la institución azulgrana rinde homenaje a Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco, antecesor de León XIV, quien fue un reconocido hincha y socio de San Lorenzo de Almagro a lo largo de toda su vida.
Con esta manifestación pública, el club de Boedo dio la bienvenida oficial al Sumo Pontífice en el marco de las actividades y homenajes que se multiplican en todo el país ante su inminente arribo a suelo argentino.
El papa León XIV citó a Francisco en su primer discurso en Uruguay
El papa León XIV pronunció su primer discurso oficial ante las autoridades locales, destacándose una especial mención hacia su predecesor, el papa Francisco.
Durante su alocución, el Sumo Pontífice puso el foco en la responsabilidad intergeneracional y en el cuidado del medio ambiente, destacando además los logros del país rioplatense en materia de energías renovables.
Al abordar el concepto de desarrollo sostenible y el uso de los recursos naturales, el Papa remarcó que las decisiones del presente impactan de forma directa en los que vendrán.
"El bien común comprende también la responsabilidad de transmitir a quienes vendrán después los bienes que hoy hemos recibido. Como recordó mi predecesor, el Papa Francisco, la noción de bien común incorpora también a las generaciones futuras. Esta responsabilidad se traduce en las decisiones que afectan al uso de los recursos naturales y a las fuentes de energía", expresó el pontífice.
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