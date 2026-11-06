"El club de Francisco reza por vos": el sentido mensaje de San Lorenzo para el papa León XIV

Durante su alocución, el Sumo Pontífice puso el foco en la responsabilidad intergeneracional y en el cuidado del medio ambiente, destacando además los logros del país rioplatense en materia de energías renovables.

Al abordar el concepto de desarrollo sostenible y el uso de los recursos naturales, el Papa remarcó que las decisiones del presente impactan de forma directa en los que vendrán.

"El bien común comprende también la responsabilidad de transmitir a quienes vendrán después los bienes que hoy hemos recibido. Como recordó mi predecesor, el Papa Francisco, la noción de bien común incorpora también a las generaciones futuras. Esta responsabilidad se traduce en las decisiones que afectan al uso de los recursos naturales y a las fuentes de energía", expresó el pontífice.