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San Lorenzo vs. Platense, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Deportes

El "Ciclón" necesita ganar y esperar la combinación de otros resultados para mantener sus posibilidades de meterse entre los ocho mejores de la Zona A.

San Lorenzo viene de empatar con Vélez. 

San Lorenzo viene de empatar con Vélez. 

San Lorenzo recibe a Platense este viernes, desde las 19:15, en el estadio Pedro Bidegain, por la fecha 16 del Torneo Clausura. El encuentro, correspondiente a la Zona A, contará con el arbitraje de Felipe Viola, mientras que Laura Fortunato estará a cargo del VAR. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

El "Ciclón" afronta este compromiso con la obligación de conseguir una victoria para mantener sus posibilidades de acceder a los octavos de final. Actualmente, ocupa el noveno puesto con 19 puntos, a uno de Independiente, que se encuentra en la última posición de clasificación. El conjunto azulgrana acumula cuatro encuentros sin derrotas, aunque empató sus dos presentaciones más recientes: 0-0 ante Newell's y 2-2 frente a Vélez.

Por su parte, el "Calamar" llega después de conseguir dos triunfos consecutivos en el campeonato: venció 2-1 a Gimnasia de Mendoza y 2-0 a Central Córdoba. Sin embargo, se ubica undécimo con 17 unidades y también necesita una combinación de resultados para mantener sus posibilidades de meterse entre los ocho mejores. Además, tiene como objetivo principal la final de la Copa Argentina, que disputará el 2 de diciembre.

Formaciones de San Lorenzo vs. Platense por el Torneo Clausura - Zona A

  • San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Rattalino, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Alexis Cuello y Agustín Ladstatter. DT: Rubén Darío Insúa.
  • Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Víctor Cuesta, Mateo Mendia, Juan Saborido; Martín Barrios, Iván Gómez; Nicolás Retamar, Bautista Merlini, Guido Mainero; Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo.

Horario y televisación

  • Hora: 19:15.

  • Estadio: Pedro Bidegain.

  • Árbitro: Felipe Viola.

  • VAR: Laura Fortunato.

  • TV: ESPN Premium.

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