San Lorenzo vs. Platense, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Ciclón" necesita ganar y esperar la combinación de otros resultados para mantener sus posibilidades de meterse entre los ocho mejores de la Zona A.
San Lorenzo recibe a Platense este viernes, desde las 19:15, en el estadio Pedro Bidegain, por la fecha 16 del Torneo Clausura. El encuentro, correspondiente a la Zona A, contará con el arbitraje de Felipe Viola, mientras que Laura Fortunato estará a cargo del VAR. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.
El "Ciclón" afronta este compromiso con la obligación de conseguir una victoria para mantener sus posibilidades de acceder a los octavos de final. Actualmente, ocupa el noveno puesto con 19 puntos, a uno de Independiente, que se encuentra en la última posición de clasificación. El conjunto azulgrana acumula cuatro encuentros sin derrotas, aunque empató sus dos presentaciones más recientes: 0-0 ante Newell's y 2-2 frente a Vélez.
Por su parte, el "Calamar" llega después de conseguir dos triunfos consecutivos en el campeonato: venció 2-1 a Gimnasia de Mendoza y 2-0 a Central Córdoba. Sin embargo, se ubica undécimo con 17 unidades y también necesita una combinación de resultados para mantener sus posibilidades de meterse entre los ocho mejores. Además, tiene como objetivo principal la final de la Copa Argentina, que disputará el 2 de diciembre.
Formaciones de San Lorenzo vs. Platense por el Torneo Clausura - Zona A
- San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Rattalino, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Alexis Cuello y Agustín Ladstatter. DT: Rubén Darío Insúa.
- Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Víctor Cuesta, Mateo Mendia, Juan Saborido; Martín Barrios, Iván Gómez; Nicolás Retamar, Bautista Merlini, Guido Mainero; Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo.
Horario y televisación
-
Hora: 19:15.
Estadio: Pedro Bidegain.
Árbitro: Felipe Viola.
VAR: Laura Fortunato.
TV: ESPN Premium.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario