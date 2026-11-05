San Lorenzo vs. Platense, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El "Ciclón" afronta este compromiso con la obligación de conseguir una victoria para mantener sus posibilidades de acceder a los octavos de final. Actualmente, ocupa el noveno puesto con 19 puntos, a uno de Independiente, que se encuentra en la última posición de clasificación. El conjunto azulgrana acumula cuatro encuentros sin derrotas, aunque empató sus dos presentaciones más recientes: 0-0 ante Newell's y 2-2 frente a Vélez.