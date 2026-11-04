El jugador que pasó por Boca y San Lorenzo y hoy dirige en el ascenso uruguayo

Bueno compartió delantera con Palermo en Boca.

En 2012, volvió al país para sumarse a San Lorenzo, que atravesaba una situación deportiva delicada y necesitaba puntos para conservar su lugar en la máxima categoría. El uruguayo asumió un papel protagónico en la definición por la permanencia frente a Instituto, instancia en la que aportó goles fundamentales para conseguir el objetivo.