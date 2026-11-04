El jugador que pasó por Boca y San Lorenzo y hoy dirige en el ascenso uruguayo
Nacido en Uruguay, el exdelantero fue clave para evitar el descenso del "Ciclón" en 2012.
Carlos Bueno fue un delantero uruguayo que desarrolló una extensa trayectoria en el fútbol sudamericano y europeo. A lo largo de su carrera vistió camisetas importantes como las de Boca Juniors, San Lorenzo y Paris Saint-Germain, además de destacarse por su capacidad goleadora.
Uno de sus pasos más recordados fue por el club de Boedo, donde tuvo un papel importante en la campaña que permitió al equipo mantenerse en Primera División. Tras retirarse como futbolista profesional, inició su carrera como entrenador en el ascenso del fútbol uruguayo.
Carlos Bueno: su carrera en Boca y San Lorenzo
Bueno llegó a Boca en 2007, en lo que representó su primera experiencia importante en el fútbol argentino. Sin embargo, no consiguió consolidarse en el equipo y tuvo pocas oportunidades para demostrar sus condiciones. Si bien convirtió durante el Torneo Apertura de aquel año, la presencia de Martín Palermo como principal referencia ofensiva limitó sus posibilidades de sumar minutos.
En 2012, volvió al país para sumarse a San Lorenzo, que atravesaba una situación deportiva delicada y necesitaba puntos para conservar su lugar en la máxima categoría. El uruguayo asumió un papel protagónico en la definición por la permanencia frente a Instituto, instancia en la que aportó goles fundamentales para conseguir el objetivo.
Su aporte en aquella dramática serie y su eficacia lo convirtieron en uno de los nombres recordados de aquella etapa del conjunto azulgrana.
La vida de Carlos Bueno después del fútbol argentino
Bueno colgó los botines en 2019 y decidió continuar vinculado al fútbol como director técnico. En la actualidad, es entrenador de Artigas SAD, conjunto que participa en la Primera División Amateur del fútbol uruguayo.
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