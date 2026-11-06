El inédito parche en la camiseta de San Lorenzo para homenajear al papa León XIV y recordar a Francisco
Para la última fecha del Torneo Clausura, el "Ciclón" saltó a la cancha luciendo un parcha especial para homenajear a los dos pontífices.
San Lorenzo de Almagro volvió a dar la nota en la previa de su partido frente a Platense por el Torneo Clausura 2026, esta vez con homenajes especiales para el papa León XIV y Francisco, tanto antes como durante el encuentro.
Es que previo a saltar al campo de juego con una pancarta de bienvenida con el lema "El club de Francisco reza por vos", el conjunto de Boedo sorprendió al presentar un detalle exclusivo en la indumentaria de sus futbolistas: un parche conmemorativo en el pecho de la camiseta oficial.
El estampado especial luce una fotografía histórica cargada de simbolismo eclesiástico: en ella se observa al recordado papa Francisco junto al entonces obispo Robert Francis Prevost, quien hoy encabeza la Iglesia Católica bajo el nombre de León XIV.
El homenaje de San Lorenzo que une a dos Pontífices
La iniciativa de la dirigencia azulgrana busco rendir tributo tanto al visitante ilustre que aterrizará en la Argentina este domingo como al histórico pontífice argentino. La relación entre la institución y la Santa Sede es insoslayable: Jorge Mario Bergoglio fue un reconocido hincha y socio activo del Ciclón a lo largo de toda su vida.
Al plasmar la imagen de ambos líderes religiosos en la indumentaria oficial, San Lorenzo dejó grabado un gesto inédito en el fútbol argentino para saludar a León XIV en las horas previas a su esperado arribo al Aeroparque Jorge Newbery.
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