Se confirmó cuándo será el Día del Padre y qué pasará con los feriados

Cuáles son los dos feriados de junio 2026 y en qué fecha caen

El primero de los feriados de junio recuerda el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, una figura clave en la lucha por la independencia argentina. Aunque la conmemoración corresponde al 17 de junio, que en 2026 cae miércoles, el Gobierno decidió trasladarla al lunes 15 para impulsar la actividad turística y conformar un fin de semana largo de tres días.