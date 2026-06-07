Se confirmó cuándo será el Día del Padre y qué pasará con los feriados
Los feriados de junio traerán un esperado fin de semana largo, aunque también habrá una fecha no laborable que pocos podrán aprovechar, junto con el tradicional Día del Padre.
Los feriados de junio de 2026 traerán un esperado fin de semana largo de tres días, aunque también habrá una fecha patria que caerá sábado y no podrá ser aprovechada por todos. Además, el mes incluirá la celebración del Día del Padre, una de las jornadas familiares más importantes del año.
Cuáles son los dos feriados de junio 2026 y en qué fecha caen
El primero de los feriados de junio recuerda el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, una figura clave en la lucha por la independencia argentina. Aunque la conmemoración corresponde al 17 de junio, que en 2026 cae miércoles, el Gobierno decidió trasladarla al lunes 15 para impulsar la actividad turística y conformar un fin de semana largo de tres días.
La segunda fecha destacada del mes será el 20 de junio, jornada en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. Este homenaje tiene carácter inamovible y, al coincidir con un sábado, no permitirá sumar una jornada adicional de descanso para la mayoría de los trabajadores.
Cuándo es el Día del Padre en Argentina 2026
El Día del Padre se celebrará en Argentina el 21 de junio de 2026, ya que, como ocurre cada año, la fecha coincide con el tercer domingo de junio. En esta oportunidad, llegará apenas un día después del feriado nacional en homenaje a Manuel Belgrano.
La celebración nació en Estados Unidos a comienzos del siglo XX por iniciativa de Sonora Smart Dodd, quien quiso homenajear a su padre. La primera conmemoración se realizó en 1910 y, décadas más tarde, fue oficializada en ese país. Con el tiempo, la tradición se extendió a gran parte de América Latina, incluida la Argentina.
Qué feriados quedan en 2026
Feriados inamovibles 2026
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo
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