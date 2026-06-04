La sorpresa por el nuevo feriado confirmado para 5 de junio: los motivos

El descanso alcanzará a empleados de la administración local y trabajadores del Banco Provincia. En el caso del sector privado, la adhesión dependerá de la decisión de cada empleador.

Durante la celebración se realizarán actos oficiales, reconocimientos, espectáculos musicales y diferentes propuestas culturales destinadas tanto a vecinos como visitantes.

Además, habrá actividades tradicionales, ferias de artesanos y encuentros pensados para disfrutar en familia durante esta jornada especial.

Calendario de feriados 2026

Además de este feriado local, Argentina todavía cuenta con varios descansos confirmados dentro del calendario oficial de feriados 2026.

Los próximos días establecidos son:

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Estas fechas permitirán organizar nuevos descansos y posibles escapadas durante los próximos meses del año.