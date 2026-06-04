La sorpresa por el nuevo feriado confirmado para 5 de junio: los motivos
Miles de argentinos que buscan conocer cuáles serán los próximos días de descanso y las oportunidades para realizar una escapada.
Aunque el siguiente fin de semana largo nacional llegará recién durante junio, un grupo de trabajadores podrá disfrutar antes de una jornada extra gracias a un feriado local confirmado.
Se trata de un descanso que tendrá lugar el viernes 5 de junio y que permitirá formar un fin de semana largo de tres días para algunos habitantes de la provincia de Buenos Aires.
La medida está vinculada con una celebración especial y alcanzará principalmente a trabajadores de la administración pública local y otros sectores determinados.
Los motivos del feriado del 05 de junio
El feriado del 5 de junio corresponde al aniversario fundacional de Puán, localidad ubicada en la provincia de Buenos Aires que celebrará una fecha muy importante para su comunidad.
Por este motivo, los vecinos del partido podrán disfrutar de distintas actividades organizadas para conmemorar la historia del lugar.
El descanso alcanzará a empleados de la administración local y trabajadores del Banco Provincia. En el caso del sector privado, la adhesión dependerá de la decisión de cada empleador.
Durante la celebración se realizarán actos oficiales, reconocimientos, espectáculos musicales y diferentes propuestas culturales destinadas tanto a vecinos como visitantes.
Además, habrá actividades tradicionales, ferias de artesanos y encuentros pensados para disfrutar en familia durante esta jornada especial.
Calendario de feriados 2026
Además de este feriado local, Argentina todavía cuenta con varios descansos confirmados dentro del calendario oficial de feriados 2026.
Los próximos días establecidos son:
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
Estas fechas permitirán organizar nuevos descansos y posibles escapadas durante los próximos meses del año.
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