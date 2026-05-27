Se filtró el mensaje que Agostina Vega le mandó a sus amigas antes de desaparecer en Córdoba

"A ella le dijeron que le diga al remisero que fuera hasta tal calle. Ella no sabía a dónde era su casa, nunca fue. La relación que Agostina tenía con esta persona era en la cancha", sentenció la mujer.

"Todas las conversaciones que él pueda haber tenido con Agostina eran ahí, en la cancha. No tenía su contacto en el celular", insistió la abuela de la adolescente.

Chats, redes y grooming

De un tiempo a esta parte las redes sociales se convirtieron en un campo minado para los menores de edad ante el peligro creciente del grooming. Pero aunque Agostina tiene perfil de Instagram lleva un control de su uso.

"Lo tengo yo abierto en el celular, la madre lo tiene abierto en el celular. Vemos las conversaciones, todos los amigos que ella tiene. Hoy por hoy esas cosas a los chicos se las tenés que controlar por todo lo que hoy está pasando", convino.

"En lo único que no pudimos entrar fue en Tik Tok. De hecho había chicos que publicaban que Agostina no estaba desaparecida porque estaba en línea en Instagram y éramos nosotros que estábamos revisando", señaló la mujer en otro tramo de la charla con TN.

agostina desaparecida cordoba Agostina Vega desapareció tras salir de la casa de su madre en Córdoba

"No sabemos por qué Agostina tomó un remís y fue a esa dirección, no sabemos cómo la contactó", aseguró Elizabeth.

"Agostina le mandó un audio a las dos amigas que tiene, nada más, y les dijo: 'me voy a encontrar con esta persona para un regalo sorpresa para mi mamá', por eso nosotros pensamos que él la llevó engañada", remarcó.

La familia le entregó ese audio el domingo pasado al fiscal Raúl Garzón, quien ordenó la detención de Barrelier en las últimas horas.

Siguen los interrogantes

Melisa y sus dos hijos (Agostina y un nene de 7 años) habían pasado el 23 de mayo en la cancha y por eso cuando la mujer "se contactó con Barrelier a la 1 de la mañana le preguntó -porque le preguntó a todo el círculo que estuvo con ella el sábado- si Agostina le había mandado un mensaje", relató Elizabeth.

"Él le aseguró que no la había visto. Él admite que la vio a Agostina después de la declaración del remisero, porque el remisero lo describe", agregó.

El remisero también le contó a la madre de Agostina que "le parecía raro" que la adolescente pidiese viajar a esa dirección de Córdoba capital porque la zona "está llena de hoteles alojamiento", dijo Elizabeth.

"Pero como el tipo este vive sobre Del Campillo, ella le dijo al remisero 'voy con un amigo de mi mamá porque voy a buscar un regalo'", repitió Elizabeth, quien se mostró segura de que Barrelier "sabe qué pasó, sabe dónde la tienen" a su nieta.

"A Agostina la tienen escondida en algún lado porque ya hubiese buscado la forma de comunicarse. Ella nunca estaba lejos de su familia, ni de su mamá ni de sus abuelos", aseguró.