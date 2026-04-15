Sin Directv: la aplicación para ver EN VIVO River vs. Carabobo por Internet y TV

El silbatazo inicial del árbitro Kevin Ortega será a las 21:30 horas en el Estadio Monumental. Si bien la señal televisiva de DSports emitirá el encuentro, quienes busquen opciones por fuera de ese proveedor podrán seguirlo en directo mediante la pantalla de ESPN. En tanto, para disfrutarlo de manera online, estará disponible a través de la suscripción mensual de Disney+.