Sin Directv: la aplicación para ver EN VIVO River vs. Carabobo por Internet y TV
Enterate cómo seguir al Millonario frente a Carabobo si no contás con el servicio de Directv. Las aplicaciones y canales oficiales para el duelo.
El conjunto de Núñez disputa un encuentro clave por la Copa Sudamericana ante los venezolanos. Quienes deseen alentar al equipo de Eduardo Coudet desde sus hogares y no posean el pack de Directv, cuentan con excelentes alternativas de streaming oficiales para vivir cada minuto de este esperado cruce.
Las opciones de internet y televisión sin usar Directv
IMPORTANTE: River vs. Carabobo, por la Copa Sudamericana 2026: horario, formaciones y TV
El silbatazo inicial del árbitro Kevin Ortega será a las 21:30 horas en el Estadio Monumental. Si bien la señal televisiva de DSports emitirá el encuentro, quienes busquen opciones por fuera de ese proveedor podrán seguirlo en directo mediante la pantalla de ESPN. En tanto, para disfrutarlo de manera online, estará disponible a través de la suscripción mensual de Disney+.
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