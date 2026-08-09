El regreso de las lluvias a Buenos Aires tiene fecha afianzada en plena ola de frío: qué día se larga
Luego del abrupto desplome térmico el Servicio Meteorológico Nacional ya anuncia el retorno de la inestabilidad y las lluvias para los próximos días.
El invierno se hace sentir con toda su fuerza en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El abrupto descenso de la temperatura que comenzó a registrarse a partir del viernes —como coletazo directo de las fuertes lluvias y tormentas que azotaron la región el jueves— instaló un escenario de marcado clima polar que continuará dominando toda la semana.
Lejos de una rápida recuperación de los registros térmicos, las marcas se mantendrán en niveles bajos, mientras los vecinos ya comienzan a consultar cuándo volverán las precipitaciones para cortar la racha de días grises y secos. Es que el organismo nacional afianza su pronóstico y es inminente que regrese el agua.
Mientras tanto, el domingo mantuvo la tendencia de buenas condiciones del clima y pocas nubes, pero con mucho frío, principalmente en horas de la mañana y en la tarde-noche; con un leve repunte en media mañana y el mediodía.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
De acuerdo con el informe oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la semana arranca con un buen tiempo el lunes, con cielo algo nublado y con una temperatura mínima que descenderá hasta los 3°C y una máxima que no superará los 11°C.
Del mismo modo, para el martes se espera un arranque de día con cielo despejado en la madrugada, pasando a parcialmente nublado en la mañana y la tarde, para volver a nublarse hacia la noche. Las marcas térmicas se ubicarán entre los 3°C y los 12°C.
La fecha indicada por el organismo nacional para el retorno de las lluvias es el miércoles, que será el día clave de la semana en materia de inestabilidad. El pronóstico anticipa cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias aisladas especialmente concentradas durante la tarde y la noche; mientras que los registros se moverán entre los 8°C de mínima y los 11°C de máxima.
El clima inestable, hasta ahora, se limitará solo a la mitad de la semana, ya que para el jueves, las condiciones se mantendrán estables pero desfavorables en cuanto a la visibilidad del sol, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y temperaturas que irán desde los 8°C de mínima hasta los 13°C de máxima.
El cierre de la semana laboral mantendrá el perfil invernal y gris, con un viernes con el cielo nublado y registros térmicos estables que se posicionarán entre los 8°C y los 14°C.
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