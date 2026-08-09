El regreso de las lluvias a Buenos Aires tiene fecha afianzada en plena ola de frío: qué día se larga

La fecha indicada por el organismo nacional para el retorno de las lluvias es el miércoles, que será el día clave de la semana en materia de inestabilidad. El pronóstico anticipa cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias aisladas especialmente concentradas durante la tarde y la noche; mientras que los registros se moverán entre los 8°C de mínima y los 11°C de máxima.

El regreso de las lluvias a Buenos Aires tiene fecha afianzada en plena ola de frío, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El clima inestable, hasta ahora, se limitará solo a la mitad de la semana, ya que para el jueves, las condiciones se mantendrán estables pero desfavorables en cuanto a la visibilidad del sol, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y temperaturas que irán desde los 8°C de mínima hasta los 13°C de máxima.

El cierre de la semana laboral mantendrá el perfil invernal y gris, con un viernes con el cielo nublado y registros térmicos estables que se posicionarán entre los 8°C y los 14°C.