Se desploma la temperatura en el AMBA: qué día será el más frío y cuándo puede caer nieve en Buenos Aires
Tras la caída de las marcas térmicas que dejó el reciente paso de las tormentas, la región metropolitana transita jornadas de riguroso invierno y mucho frío.
El invierno se hace sentir con toda su fuerza en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El abrupto descenso de la temperatura que comenzó a registrarse a partir del viernes —como coletazo directo de las lluvias y tormentas que azotaron la región el jueves— instaló un escenario de marcado frío polar que no da tregua.
Como ocurre históricamente cada vez que el termómetro se hunde de manera tan pronunciada, en las calles y en las redes sociales se enciende de inmediato una ilusión tan recurrente como difícil de concretar: las chances de que caiga nieve.
Si bien los especialistas aclaran que las condiciones locales rara vez se alinean para un fenómeno de tal magnitud en el llanto urbano, la expectativa colectiva de volver a presenciar nevadas se renueva ante cada ingreso de aire siberiano.
Frío en Buenos Aires: la temperatura día por día
Más allá del sueño blanco de los vecinos, la realidad indica que la semana continuará bajo un régimen de frío intenso, con el condicional de nuevas precipitaciones hacia mitad de semana. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el detalle del tiempo es el siguiente:
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Lunes: Cielo algo nublado durante toda la jornada, con un registro térmico que partirá desde una mínima de 3°C y alcanzará una máxima de apenas 11°C.
Martes: Se espera un cielo despejado en la madrugada, pasando a parcialmente nublado en la mañana y la tarde, para desmejorar a nublado hacia la noche. Las temperaturas se moverán entre los 3°C de mínima y los 12°C de máxima.
Miércoles: Será el día clave de la semana por el retorno de la inestabilidad. El SMN anticipa cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias aisladas especialmente concentradas en la tarde y la noche, con marcas térmicas que oscilarán entre los 8°C y los 11°C.
Jueves: Las condiciones se mantendrán estables pero grises, con cielo mayormente nublado a lo largo de toda la jornada y temperaturas que irán desde los 8°C de mínima hasta los 13°C de máxima.
Viernes: El cierre de la semana laboral mantendrá el perfil invernal, con el cielo cubierto (nublado) y registros que se posicionarán entre los 8°C y los 14°C.
Cuándo puede caer nieve en AMBA: las condiciones que deben darse
Para que se produzca una nevada en Buenos Aires deben darse una serie de situaciones:
- Aire frío: No solo en la superficie, sino también en las capas altas de la atmósfera. La temperatura debe ser igual o inferior a 0°C en toda la columna de aire por la que desciendan las precipitaciones.
- Humedad: La presencia de vapor de agua en la atmósfera es fundamental para la formación de nubes y, posteriormente, de nieve.
- Precipitación: Es necesario que se produzcan precipitaciones en forma de nieve, lo que implica que las nubes deben encontrarse a una temperatura lo suficientemente baja como para que los cristales de hielo no se derritan antes de llegar al suelo.
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