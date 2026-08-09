Se desploma la temperatura en el AMBA: qué día será el más frío y cuándo puede caer nieve en Buenos Aires

Lunes: Cielo algo nublado durante toda la jornada, con un registro térmico que partirá desde una mínima de 3°C y alcanzará una máxima de apenas 11°C.

Martes: Se espera un cielo despejado en la madrugada, pasando a parcialmente nublado en la mañana y la tarde, para desmejorar a nublado hacia la noche. Las temperaturas se moverán entre los 3°C de mínima y los 12°C de máxima.

Miércoles: Será el día clave de la semana por el retorno de la inestabilidad. El SMN anticipa cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias aisladas especialmente concentradas en la tarde y la noche, con marcas térmicas que oscilarán entre los 8°C y los 11°C.

Jueves: Las condiciones se mantendrán estables pero grises, con cielo mayormente nublado a lo largo de toda la jornada y temperaturas que irán desde los 8°C de mínima hasta los 13°C de máxima.