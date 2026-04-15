Ni Xuper TV ni Magma: cómo ver EN VIVO River vs. Carabobo por Internet y TV
Dejá de lado las plataformas como Xuper TV y enterate qué canal transmite oficialmente el partido copero de River Plate frente a Carabobo hoy.
River se prepara para un duelo clave internacional frente al combinado de Venezuela. Para vivir este encuentro en alta definición y evitar las publicidades de páginas como Xuper TV, existen diversas señales autorizadas que transmitirán el choque de esta noche desde la comodidad del Estadio Monumental de Núñez.
La transmisión oficial para esquivar Xuper TV
IMPORTANTE: River vs. Carabobo, por la Copa Sudamericana 2026: horario, formaciones y TV
El partido, vital para las aspiraciones del director técnico Eduardo Coudet, comenzará a las 21:30 horas de la Argentina. Los fanáticos podrán seguir todas las instancias en directo mediante las señales televisivas de ESPN y DSports. En cuanto a la transmisión por internet, el servicio de suscripción de Disney+ pasará el partido en todos los dispositivos móviles.
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