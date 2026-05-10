Cayó en Ciudad de Buenos Aires una banda que robaba casas con llaves duplicadas: tenían más de 150 copias

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Los procedimientos se realizaron en viviendas ubicadas en el barrio porteño de Monserrat y en domicilios de Ezeiza y Florencio Varela. Participaron agentes de las Divisiones Investigaciones Comunales 1 y 2 junto a grupos especiales de la fuerza.

En los allanamientos, la policía encontró tres armas de fuego, una réplica, cartuchos, proyectiles, un dispositivo utilizado para duplicar llaves, anillos, pulseras, relojes y dinero correspondiente a nueve países diferentes. También secuestraron escaleras, sogas, herramientas y precintos que habrían sido utilizados durante los robos.

Uno de los principales acusados es un argentino de 48 años que posee 14 antecedentes penales, varios de ellos relacionados con delitos contra la propiedad. Además, registra causas por comercialización de drogas, estafas y delitos contra las personas.

El segundo detenido es un ciudadano paraguayo de 43 años con cinco antecedentes, en su mayoría vinculados a causas por venta de drogas. El tercer implicado es un argentino de 56 años señalado como cómplice de la organización.

Los tres quedaron detenidos y fueron puestos a disposición de la Justicia, mientras los investigadores intentan determinar si la banda participó en otros hechos similares ocurridos en el Área Metropolitana de Buenos Aires.