Cayó en Ciudad de Buenos Aires una banda que robaba casas con llaves duplicadas: tenían más de 150 copias
La Policía de la Ciudad detuvo a tres sospechosos acusados de ingresar a viviendas y departamentos utilizando llaves adulteradas.
Tres delincuentes fueron detenidos por la Policía de la Ciudad acusados de integrar una banda que robaba casas y departamentos utilizando llaves duplicadas.
Los detenidos son dos ciudadanos argentinos y un hombre de nacionalidad paraguaya que, según fuentes de la investigación, acumulan en conjunto 19 antecedentes penales por distintos delitos. Durante los operativos, los efectivos secuestraron más de 150 llaves duplicadas, armas de fuego con municiones, joyas, dinero en efectivo de distintos países y diversos elementos presuntamente utilizados para concretar los robos.
La investigación se inició a partir de un robo ocurrido en marzo de 2021 en un departamento ubicado sobre la calle Posadas al 1600, en el barrio porteño de Recoleta. En ese hecho, la banda logró ingresar a la vivienda y sustrajo dinero, alhajas y otros objetos de valor.
A medida que avanzó la causa, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°48 determinó que los sospechosos también estarían vinculados con otros robos similares cometidos en distintos puntos de la Ciudad durante 2025 y 2026.
Con intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°16, a cargo del juez Mariano Iturralde, y con colaboración de la UFI N°6 de Florencio Varela y la UFI N°2 de Ezeiza, la Justicia ordenó cuatro allanamientos simultáneos.
Los procedimientos se realizaron en viviendas ubicadas en el barrio porteño de Monserrat y en domicilios de Ezeiza y Florencio Varela. Participaron agentes de las Divisiones Investigaciones Comunales 1 y 2 junto a grupos especiales de la fuerza.
En los allanamientos, la policía encontró tres armas de fuego, una réplica, cartuchos, proyectiles, un dispositivo utilizado para duplicar llaves, anillos, pulseras, relojes y dinero correspondiente a nueve países diferentes. También secuestraron escaleras, sogas, herramientas y precintos que habrían sido utilizados durante los robos.
Uno de los principales acusados es un argentino de 48 años que posee 14 antecedentes penales, varios de ellos relacionados con delitos contra la propiedad. Además, registra causas por comercialización de drogas, estafas y delitos contra las personas.
El segundo detenido es un ciudadano paraguayo de 43 años con cinco antecedentes, en su mayoría vinculados a causas por venta de drogas. El tercer implicado es un argentino de 56 años señalado como cómplice de la organización.
Los tres quedaron detenidos y fueron puestos a disposición de la Justicia, mientras los investigadores intentan determinar si la banda participó en otros hechos similares ocurridos en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
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