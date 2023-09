Video: el momento en que el polista atropelló y mató a un peatón en la avenida 9 de Julio

Este lunes, se conocieron las imágenes del momento en el que Novillo Astrada atropella a la víctima, un joven de unos 25 años, que estaría en situación de calle. Tras ser embestido por la Volkswagen Amarok, el joven salió despedido algunos metros, muy cerca del enlace de la bajada de la autopista Illia sentido al Obelisco.

Según informaron fuentes policiales, se trataba de un hombre robusto, de 1,70 metros de altura, que no tenía identificación. "Llevaba una campera gris con rayas blancas en sus mangas símil 'Adidas', buzo azul oscuro y remera color gris, jeans y medias", detallaron.

Novillo Astrada se entregó ayer en la Comisaría 1A de Retiro, cerca de las 10 d y quedó detenido. Este lunes será indagado.

Quién es el polista que atropelló y mató a un peatón en la 9 de Julio

Nacido en 1999, el joven de 24 años es uno de los hijos de Eduardo Novillo Astrada, el ex presidente de la Asociación Argentina de Polo e histórico campeón en la disciplina, quien se coronó a nivel mundial en el Abierto del año 2003. Lo logró con La Aguada, cuyo fundador es Eduardo “Taio” Novillo Astrada, el abuelo de quien esta mañana había huido de la escena de incidente y estaba siendo buscado por la Policía de la Ciudad.

Cruz Novillo Astrada, hermano mellizo de Justo, que falleció en un siniestro vial en 2022- siguió con la tradición familiar y también decidió dedicarse al deporte que lo hizo relacionarse con caballos desde su niñez. Con ellos empezó a entrenar a muy corta edad, dando los primeros pasos en el polo. Siempre lo hizo en el campo del club La Aguada, ubicado en la localidad bonaerense de Open Door.

Poco a poco, el polista dio inicio a su carrera y empezó a marcar grandes logros. Actualmente, en la Asociación argentina de Polo tiene marcado un hándicap de 5 goles.

cruz novillo astrada.jpg Cruz Novillo Astrada, junto a su hermano Lucio, en el homenaje a Justo.

Gran parte de su entorno está relacionado al polo y al club, donde se hizo varios amigos con los que comparte salidas y reuniones. A uno de estos encuentros asistió en la noche del sábado, en el marco de un plan que duró hasta la madrugada del domingo, cuando volvió a su casa a bordo de su vehículo y, en el camino, se atropelló y mató a un peatón.

De acuerdo a su abogado, Rafael Cúneo Libarona, que lo acompañó a la sede policial, el hijo de Eduardo Novillo Astrada no cometió ninguna infracción al embestir a la víctima. “Venía de una reunión con amigos, frenó en el semáforo, en colorado, y cuando le da el semáforo verde arranca. El accidente se produce 20 metros después del semáforo en un lugar donde no hay senda peatonal, es decir que el peatón no estaba autorizado a cruzar pero se le cruzó repentinamente al automovilista, que se asusta. Llega a la casa de la madre y vienen la madre y el padre a la comisaría y se presentan espontáneamente”, dijo Cúneo Libarona.

El letrado informó además que su defendido “no tiene antecedentes penales” previos a esta imputación por homicidio culposo. Por esa razón, el abogado estima que “quedaría detenido hasta mañana, cuando será indagado y esperemos que recupere la libertad”.

Al mismo tiempo, explicó el motivo por el que habría escapado. “Hay que entender algo que es muy importante: el hermano mellizo de Cruz sufrió un accidente de tránsito y falleció hace poco más de un año. Y bueno, él no lo pudo sostener. Y además no sabía si esta persona estaba acompañada y tuvo miedo que, si frenaba, lo golpeen. Hoy vivimos todos en una sociedad muy agresiva, hay mucha agresión. Fue inmediatamente a contarle esto a su madre y vinimos con su papá a la comisaría de la jurisdicción del lugar”, agregó el abogado en declaraciones a C5N.