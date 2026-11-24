“Me enteré a eso de las cuatro de la tarde, en Punta del Este, un día domingo. Me quebré por la noticia, no la esperaba. De ahí en más fue una peregrinación, el llegar hasta acá, organizar el viaje. Viajamos toda la noche, llegamos a las ocho de la mañana. Había un policía cuidando la casa y estaba mi padre. El choque fue terrible”, contó una entrevista exclusiva para Arriba Córdoba.

Macelo Macarrón, Valentina Macarrón, Nora Dalmasso y Facundo Macarrón

Facundo, uno de sus hijos, ya se encontraba en Río Cuarto, mientras que Valentina llegó dos días después. En medio del dolor, Macarrón tuvo que ocuparse de los preparativos del funeral y también responder a los requerimientos de la Justicia. “Mientras estaba en el sepelio me llamaban de la fiscalía para declarar”, recordó.

“Nosotros creíamos totalmente en la justicia y nunca estuvimos fuera de eso, de pensar que la justicia tenía que actuar. Después vimos un protagonismo de la justicia donde hubo una interpretación que el asesino estaba en el círculo familiar, por eso después apuntaron a Facundo. Lo que yo menos me esperaba era que me imputaran a mí”, expresó.

Facundo y Marcelo Macarón estuvieron imputados por el asesinato

Además, reprochó que, pese a haber sido absuelto, nunca recibió una disculpa de quienes lo acusaron: “Cuando uno se ha educado de una forma, cuando uno se equivoca pide disculpas. En este caso no hubo disculpas. Ellos están convencidos, creo yo, que lo que realizaron era totalmente normal, que yo era un sospechoso y por eso me imputaron”.

La vida de Marcelo Macarrón a 20 años del asesinato

Macarrón recordó cómo fueron los años que vivió junto a Nora Dalmasso

A dos décadas del asesinato, Macarrón sigue viviendo en la misma casa donde asesinaron a Nora Dalmasso, aunque no descarta mudarse a una vivienda más chica en el corto plazo.

“No me pesa seguir viviendo en esta casa. No me pesa porque la hice con mucho amor con Nora. Tengo un gran recuerdo, sé lo que hice, y no le pesa tampoco a los chicos”, afirmó.

Facundo Macarrón junto a Nora Dalmasso

En la entrevista también reflexionó sobre el tiempo que compartieron y las prioridades que habría cambiado.

“Indudablemente haría un montón de cosas distintas. Uno hace un clic en la cabeza y hace un balance de su vida. Ahora lo haría totalmente distinto”, dijo. Y agregó: “Trataría de compartir mucho más tiempo con mis hijos y con mi familia”.

Al hablar de Nora, la describió como una mujer de personalidad fuerte, solidaria y con un papel determinante en la crianza de sus hijos. “Va a quedar como una imagen que va a demostrar que ha sido una persona maravillosa, una persona muy solidaria”, señaló.

Al ser consultado sobre su vida amorosa luego del crimen, respondió: "He encontrado otras mujeres en mi vida, pero creo que cada mujer tiene un tinte especial. En ese momento estaba totalmente enamorado de Nora y ella estaba enamorada de mí. Hoy en día algo me queda de esa chispa”.

Finalmente, Macarrón expresó su alegría por el presente de sus hijos, en contraste con los años de dolor que atravesaron. Facundo está en pareja y Valentina espera un hijo, una noticia que lo emocionó durante la entrevista. “Es una gran alegría después de pasarlo tan duro”, concluyó.