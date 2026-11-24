A 20 años del crimen de Nora Dalmasso, Marcelo Macarrón sigue viviendo en la misma casa y reclama justicia
El viudo habló sobre la investigación, su absolución y el impacto que tuvo el asesinato en su familia.
A 20 años del asesinato de Nora Dalmasso, ocurrido el 25 de noviembre de 2006 en el barrio Villa Golf de Río Cuarto, Córdoba, Marcelo Macarrón habló sobre el impacto que tuvo el crimen en su familia, cuestionó el accionar de la Justicia y volvió a reclamar que el presunto responsable sea juzgado.
El viudo de Nora Dalmasso, quien estuvo acusado por el homicidio y finalmente fue absuelto, recordó el proceso judicial que atravesó y destacó la destitución de los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro. Sin embargo, aclaró que ese resultado no representa el cierre que busca la familia.
“La justicia puso en manifiesto el juzgamiento de los fiscales, que eso fue un paso muy importante para nosotros, pero no es el fin. Nosotros buscamos que el presunto asesino sea juzgado y que se determine si es culpable o no”, sostuvo Marcelo Macarrón.
En relación con Roberto Bárzola, el parquetista que actualmente concentra las sospechas en la investigación, afirmó que durante los primeros años de la causa habían advertido sobre inconsistencias en sus declaraciones. “Nosotros siempre llevamos presunciones al juzgado, en ese momento en manos de Javier Di Santo. No nos cerraban las declaraciones de esta persona, pero ellos tenían otra teoría, otra hipótesis”, recordó.
El día del asesinato y el regreso de Punta del Este
Macarrón también reconstruyó cómo se enteró de la muerte de Nora Dalmasso. En aquel momento, se encontraba en Punta del Este y recibió la noticia en horas de la tarde.
“Me enteré a eso de las cuatro de la tarde, en Punta del Este, un día domingo. Me quebré por la noticia, no la esperaba. De ahí en más fue una peregrinación, el llegar hasta acá, organizar el viaje. Viajamos toda la noche, llegamos a las ocho de la mañana. Había un policía cuidando la casa y estaba mi padre. El choque fue terrible”, contó una entrevista exclusiva para Arriba Córdoba.
Facundo, uno de sus hijos, ya se encontraba en Río Cuarto, mientras que Valentina llegó dos días después. En medio del dolor, Macarrón tuvo que ocuparse de los preparativos del funeral y también responder a los requerimientos de la Justicia. “Mientras estaba en el sepelio me llamaban de la fiscalía para declarar”, recordó.
“Nosotros creíamos totalmente en la justicia y nunca estuvimos fuera de eso, de pensar que la justicia tenía que actuar. Después vimos un protagonismo de la justicia donde hubo una interpretación que el asesino estaba en el círculo familiar, por eso después apuntaron a Facundo. Lo que yo menos me esperaba era que me imputaran a mí”, expresó.
Además, reprochó que, pese a haber sido absuelto, nunca recibió una disculpa de quienes lo acusaron: “Cuando uno se ha educado de una forma, cuando uno se equivoca pide disculpas. En este caso no hubo disculpas. Ellos están convencidos, creo yo, que lo que realizaron era totalmente normal, que yo era un sospechoso y por eso me imputaron”.
La vida de Marcelo Macarrón a 20 años del asesinato
A dos décadas del asesinato, Macarrón sigue viviendo en la misma casa donde asesinaron a Nora Dalmasso, aunque no descarta mudarse a una vivienda más chica en el corto plazo.
“No me pesa seguir viviendo en esta casa. No me pesa porque la hice con mucho amor con Nora. Tengo un gran recuerdo, sé lo que hice, y no le pesa tampoco a los chicos”, afirmó.
En la entrevista también reflexionó sobre el tiempo que compartieron y las prioridades que habría cambiado.
“Indudablemente haría un montón de cosas distintas. Uno hace un clic en la cabeza y hace un balance de su vida. Ahora lo haría totalmente distinto”, dijo. Y agregó: “Trataría de compartir mucho más tiempo con mis hijos y con mi familia”.
Al hablar de Nora, la describió como una mujer de personalidad fuerte, solidaria y con un papel determinante en la crianza de sus hijos. “Va a quedar como una imagen que va a demostrar que ha sido una persona maravillosa, una persona muy solidaria”, señaló.
Al ser consultado sobre su vida amorosa luego del crimen, respondió: "He encontrado otras mujeres en mi vida, pero creo que cada mujer tiene un tinte especial. En ese momento estaba totalmente enamorado de Nora y ella estaba enamorada de mí. Hoy en día algo me queda de esa chispa”.
Finalmente, Macarrón expresó su alegría por el presente de sus hijos, en contraste con los años de dolor que atravesaron. Facundo está en pareja y Valentina espera un hijo, una noticia que lo emocionó durante la entrevista. “Es una gran alegría después de pasarlo tan duro”, concluyó.
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