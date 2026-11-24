ANSV pide suspender licencia de Chaipa7 la influencer Lara Magalí Rapallo tras maniobras peligrosas en Pinamar
La ANSV actuó de oficio luego de que la joven de 20 años fuera filmada en una camioneta rosa con cuatro personas colgadas en Pinamar
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la suspensión preventiva de la Licencia Nacional de Conducir de la influencer Lara Magalí Rapallo, la joven de 20 años detenida tras ser grabada realizando maniobras en la playa de Pinamar a bordo de su camioneta mientras cuatro personas viajaban paradas y colgadas en los laterales.
La intervención de oficio de la ANSV y los exámenes obligatorios
Tras lograr identificar a la conductora a partir de las imágenes viralizadas en redes sociales, el organismo nacional actuó de oficio y elevó el pedido de inhabilitación preventiva a la jurisdicción emisora del registro debido a la gravedad de su conducta al volante:
-
Peligro para terceros en la playa: desde la ANSV remarcaron que la peligrosidad de estas maniobras se agrava por el entorno en el que fueron ejecutadas, exponiendo a un siniestro grave tanto a los jóvenes que viajaban fuera del habitáculo como a terceros que circulaban por la zona de médanos.
Reevaluación psicofísica: como parte del procedimiento administrativo iniciado tras la solicitud de suspensión, Rapallo deberá rendir y aprobar los exámenes correspondientes para determinar si reúne las condiciones psicofísicas y de idoneidad necesarias para volver a conducir.
IMPORTANTE: Sandra Pettovello habilitó el formulario P.S 6.236 para que jubilados de Anses reclamen aumentos no pagados
Quién es Lara Magalí Rapallo y sus antecedentes recientes en redes
Oriunda de Pilar y con más de 80.000 seguidores en Instagram, Lara Magalí Rapallo es una streamer argentina que ya había cobrado notoriedad pública en octubre pasado a raíz de un conflicto policial y judicial con su expareja, Santiago De León Quintana (conocido en redes como Chaipa7):
-
La denuncia tras una transmisión en Kick: el pasado 15 de octubre, ambos protagonizaron una fuerte discusión durante un vivo en la plataforma Kick, episodio tras el cual Rapallo realizó un llamado al 911 y radicó una denuncia por lesiones en su pómulo izquierdo que derivó en la detención de su expareja.
El antecedente vial en Vicente López: en el marco de aquella causa, la fiscalía también había analizado un video viral en el que se veía a ambos discutiendo desde vehículos separados mientras circulaban por una avenida del partido bonaerense de Vicente López, secuencia en la que la joven le advertía sobre la cobertura del seguro ante un eventual choque.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario