A 20 años de la tragedia de Ecos, el chofer del micro rompió el silencio: "Soy una víctima más"

Y también cuestionó las referencias a su falta de experiencia al volante. “Yo vengo de una familia camionera y colectivera”, señaló antes de describir la dificultad de resolver una maniobra frente a un vehículo que circula de frente y fuera de control.

Y agregó: “Te doy un colectivo y yo agarro un camión y te lo tiro encima, quiero ver qué vas hacer, para qué lado vas a agarrar. El tipo estaba re borracho”.

Atamañuk se mostró además molesto ante las preguntas sobre si, con el paso del tiempo, modificaría la maniobra que realizó aquella madrugada. “¿Si volvería a hacer la misma maniobra? Cada cosa preguntan, por eso no quiero hablar”, respondió.

El grupo de chicos del colegio Ecos viajaban a hacer tareas solidarias de El Impenetrable, Chaco. Foto: Telam.

Cómo fue el accidente

La tragedia ocurrió cuando los estudiantes y docentes del Colegio Ecos regresaban a Buenos Aires después de realizar tareas comunitarias en El Paraisal, una escuela del Impenetrable chaqueño que la institución apadrinaba desde 1994. Durante aquel viaje habían realizado talleres de música, juegos, trabajos en la huerta y charlas de prevención en sexualidad.

Murieron los estudiantes Julieta Posilovich (17), Daniela D'Agostino (16), Julieta Giataganellis (17), Delfina Goldaracena (17), Julieta Hartman (17), Nicolás Kohen (16), Benjamín Bravo De la Serna (17), Lucas Levin (16), Federico Ecker (16) y la docente Mariana Boyé (36). También fallecieron los camioneros Ángel Soto (39) y Hugo Albretch (38).

Con el paso de los años, los familiares y sobrevivientes impulsaron distintas actividades de concientización vial a través de la organización Conduciendo a Conciencia. También promovieron acciones solidarias en las escuelas del norte argentino. En 2007, un año después de la tragedia, el Consejo Federal de Educación estableció el 8 de octubre como el Día del Estudiante Solidario.