A 20 años de la tragedia de Ecos, el chofer del micro rompió el silencio: "Soy una víctima más"
Oscar Eduardo Atamañuk manejaba el micro con estudiantes que chocó con un camión en la Ruta 11 el 8 de octubre de 2006. Murieron nueve alumnos, una docente y los dos tripulantes del otro vehículo.
20 años de la tragedia del Colegio Ecos, Oscar Eduardo Atamañuk, el chofer del micro que trasladaba a los estudiantes que regresaban de un viaje solidario al Chaco, rompió el silencio para defender su inocencia. “Yo soy una víctima más de dos borrachos al volante. No fue fácil soportar durante este tiempo que te quieran culpar de algo que no hiciste”, afirmó en diálogo con Clarín.
El accidente ocurrió el 8 de octubre de 2006, en la Ruta 11, en el departamento santafesino de Vera, cuando el micro en el que viajaban alumnos y docentes del Colegio Ecos, de Villa Crespo, Buenos Aires, chocó de frente contra un camión Iveco que circulaba en sentido contrario. En el impacto murieron 12 personas: nueve estudiantes y la docente Mariana Boyé, además de los dos camioneros. Otras 38 personas resultaron heridas.
La pena, confirmada en 2023, le impuso tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación para conducir hasta 2028, tras el choque ocurrido el 8 de octubre de 2006 en la Ruta 11, en el norte de Santa Fe.
El testimonio público del chofer, luego de un silencio de dos décadas
Atamañuk, quien vive en Monte Caseros, Corrientes, aseguró: “Ahora la estoy pasando mal porque me quitaron el carnet de conducir por cinco años y no puedo trabajar”, señaló. La inhabilitación, según la sentencia, se extiende hasta 2028.
El conductor insistió en que viajaba correctamente y responsabilizó a quienes ocupaban el camión: “Obvio que soy inocente, yo iba perfecto. Los tipos estaban totalmente borrachos y ya tenían una denuncia que venían zigzagueando”, sostuvo.
Y también cuestionó las referencias a su falta de experiencia al volante. “Yo vengo de una familia camionera y colectivera”, señaló antes de describir la dificultad de resolver una maniobra frente a un vehículo que circula de frente y fuera de control.
Y agregó: “Te doy un colectivo y yo agarro un camión y te lo tiro encima, quiero ver qué vas hacer, para qué lado vas a agarrar. El tipo estaba re borracho”.
Atamañuk se mostró además molesto ante las preguntas sobre si, con el paso del tiempo, modificaría la maniobra que realizó aquella madrugada. “¿Si volvería a hacer la misma maniobra? Cada cosa preguntan, por eso no quiero hablar”, respondió.
Cómo fue el accidente
La tragedia ocurrió cuando los estudiantes y docentes del Colegio Ecos regresaban a Buenos Aires después de realizar tareas comunitarias en El Paraisal, una escuela del Impenetrable chaqueño que la institución apadrinaba desde 1994. Durante aquel viaje habían realizado talleres de música, juegos, trabajos en la huerta y charlas de prevención en sexualidad.
Murieron los estudiantes Julieta Posilovich (17), Daniela D'Agostino (16), Julieta Giataganellis (17), Delfina Goldaracena (17), Julieta Hartman (17), Nicolás Kohen (16), Benjamín Bravo De la Serna (17), Lucas Levin (16), Federico Ecker (16) y la docente Mariana Boyé (36). También fallecieron los camioneros Ángel Soto (39) y Hugo Albretch (38).
Con el paso de los años, los familiares y sobrevivientes impulsaron distintas actividades de concientización vial a través de la organización Conduciendo a Conciencia. También promovieron acciones solidarias en las escuelas del norte argentino. En 2007, un año después de la tragedia, el Consejo Federal de Educación estableció el 8 de octubre como el Día del Estudiante Solidario.
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