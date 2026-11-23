Explosión en Ezpeleta: un joven sufrió quemaduras en el 50% de su cuerpo y está en estado crítico
El hombre permanece con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado en el hospital de Quilmes, tras el incendio que dejó siete heridos.
Nahuel Aguilar permanece internado en estado crítico en el Hospital de Quilmes, donde recibe asistencia respiratoria mecánica tras sufrir quemaduras en el 50% de su cuerpo durante la explosión e incendio de un local gastronómico en Ezpeleta, que dejó otros seis heridos.
La víctima se encuentra en el sector de Shock Room del Hospital Zonal General de Agudos Doctor Isidoro Iriarte de Quilmes, donde recibe atención y cuidados intensivos.
"El paciente permanece con asistencia mecánica respiratoria, presenta un cuadro clínico de gravedad y, hasta el momento, no registra una evolución favorable. Su pronóstico es reservado", detallaron desde el nosocomio.
De acuerdo con el testimonio de distintas personas que presenciaron el episodio, Aguilar habría estado cambiando las garrafas dentro del comercio cuando una de ellas explotó y provocó el incendio.
Video: el momento de la explosión en Ezpeleta que dejó siete heridos en un local de comidas
Una explosión en Ezpeleta dejó un saldo de siete vecinos heridos, uno de los cuales permanece internado en grave estado. El episodio —ocurrido el domingo 22 de noviembre durante los festejos por el 154° aniversario de la ciudad— quedó registrado de manera accidental en un video de "Sin Nafta", una cuenta de redes sociales dedicada al humor.
Cómo quedó grabado el estallido en medio de los festejos en Ezpeleta
El siniestro se desencadenó en un comercio gastronómico situado en la intersección de las calles Centenario y Bogotá, en momentos en que una gran cantidad de vecinos se encontraba en la vía pública participando de la celebración local:
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El registro de "Sin Nafta": los integrantes de la cuenta humorística se encontraban en la zona y, justo cuando se disponían a sacarse fotos junto a un grupo de seguidores, la cámara con la que estaban grabando captó el instante exacto en el que estalló el local de comidas.
Pánico y rescate entre las llamas: en las imágenes viralizadas se observa la corrida desesperada de las personas que estaban en la calle tras la onda expansiva, mientras otros vecinos intentaban acercarse para auxiliar a quienes habían quedado atrapados en el interior del comercio, aunque el fuego ya envolvía rápidamente toda la estructura.
El estado de los heridos: como consecuencia de la explosión, siete personas sufrieron heridas de distinta consideración y debieron ser asistidas de urgencia; entre ellas, una víctima presenta un cuadro crítico tras sufrir quemaduras en la mitad de su cuerpo.
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