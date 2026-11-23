Video: el momento de la explosión en un local de comidas de Ezpeleta que dejó siete heridos

El siniestro se desencadenó en un comercio gastronómico situado en la intersección de las calles Centenario y Bogotá, en momentos en que una gran cantidad de vecinos se encontraba en la vía pública participando de la celebración local:

El registro de "Sin Nafta": los integrantes de la cuenta humorística se encontraban en la zona y, justo cuando se disponían a sacarse fotos junto a un grupo de seguidores, la cámara con la que estaban grabando captó el instante exacto en el que estalló el local de comidas.

Pánico y rescate entre las llamas: en las imágenes viralizadas se observa la corrida desesperada de las personas que estaban en la calle tras la onda expansiva, mientras otros vecinos intentaban acercarse para auxiliar a quienes habían quedado atrapados en el interior del comercio, aunque el fuego ya envolvía rápidamente toda la estructura.