A 25 años del crimen de Natalia Melmann, la familia aún espera resultados de muestras de ADN
La manifestación comenzará este miércoles a las 21 en Miramar junto organizaciones feministas.
Este miércoles, la ciudad balnearia de Miramar será escenario de una marcha con motivo de los 25 años del femicidio de Natalia Melmann, quien fue secuestrada, torturada y asesinada por miembros de la policía bonaerense. La movilización será desde las 21 en Miramar, en las calles 21 y 28.
"Hay una respuesta y un amor grande que me expresaron montones de personas en estos días de acá de la ciudad", manifestó Gustavo Melmann, el padre de Natalia. Además, remarcó: "Estos 25 años de lucha, por suerte, tienen reconocimiento de la gente y la marcha no es nuestra, es de la ciudad".
La familia de Natalia aguarda los resultados de un quinto análisis de ADN que podría ser clave en la causa. “Ahora tienen que ir con el oficio directamente, en estos días se tienen que resolver esta situación”,sostuvo el padre de la víctima.
Los oficiales Ángel Sánchez Custodio, Osvaldo Alfredo Sissi y José Luis Morillo concurrieron el 28 de agosto de 2025 a la Asesoría Pericial de Mar del Plata, emplazada en la calle Almirante Brown 1762, para extraerse sangre, cuyo análisis resultará clave para determinar el nombre del quinto asesino.
El sargento Borra, el sargento Enrique Diez, el ex comisario Merillo y el comisario mayor Oroz Mieres son los otros policías que se realizaron el estudio.
En tanto, la querella apeló las salidas transitorias de Oscar Echenique, uno de los cuatro uniformados condenado a prisión perpetua.
El femicidio
Natalia Melmann fue encontrada el 4 de febrero de 2001 bajo un montículo de hojas en el vivero “Florentino Ameghino” de la ciudad balnearia de Miramar y la autopsia reveló que fue asfixiada con el cordón de sus zapatillas, aunque a simple vista el cuerpo presentaba moretones, quemaduras, fracturas y un golpe en el cráneo.
Ante lo sucedido, se determinó que fue abusada sexualmente con acceso carnal por cinco hombres, entre ellos Ricardo Anselmini, Ricardo Suárez y Oscar Echenique, sentenciados a la pena de prisión perpetua por los delitos de “rapto, abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de personas y homicidio criminis causa”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario