Cambió el pronóstico de lluvias y hay malas noticias: cuándo vuelven las tormentas a Buenos Aires
La tregua climática duraría poco, y el AMBA ya se prepara para más jornadas con calor y nuevas lluvias y tormentas, según distintos pronosticadores.
De la mano de las recientes lluvias y tormentas, el verano en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tiene un alivio tras varias jornadas con calor extremo, pero mientras las temperaturas ya amenazan con ir en ascenso nuevamente, cambió el pronóstico y hay una nueva fecha para el regreso de las precipitaciones fuertes.
La semana estuvo signada por el agua: desde el martes y hasta este jueves inclusive se registraron lluvias y tormentas de variada intensidad, lo que derivó en un descenso de hasta 10 grados, teniendo en cuenta el pico de 37 de máxima que tuvo lugar el lunes y martes.
En este marco, para este jueves el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía las probabilidades de chaparrones aislados, que podían continuar en horas de la madrugada del viernes. El cierre de la semana, desde la mañana, ya se prevé con buen clima, con cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 18 y 29 grados.
Cómo sigue el clima y el calor en el AMBA y cuándo vuelven las lluvias
La tendencia del buen tiempo con temperaturas agradables se mantendría durante el fin de semana, arrancando con un sábado que tendría cielo despejado y marcas de 18 grados para la mínima y 31 para la máxima.
De igual modo, el domingo se anticipa con cielo despejado en la madrugada y mañana, pasando a ligeramente nublado durante la tarde y noche; mientras que el termómetro oscilará entre una mínima de 19 grados y una máxima de 31.
El SMN ya anticipa que el lunes inicie un proceso de ascenso de las temperaturas en el AMBA. El comienzo de la nueva semana tendría cielo mayormente nublado en la madrugada, junto a marcas de entre 20 grados de mínima y 31 de máxima.
En tanto, el calor parece sentirse con fuerza a partir del martes. El organismo nacional ya anticipa una jornada con cielo algo nublado y temperaturas de entre 22 y 34 grados, palpitando una posible nueva ola extrema.
El extendido del SMN llega hasta el miércoles, para cuando se espera buen tiempo, con cielo entre parcialmente nublado y mayormente nublado; con un leve descenso de las temperaturas, posiblemente por el ingreso de un frente frío, con 20 grados de mínima y 31 de máxima.
En tanto, el sitio especializado Meteored espera una seguidilla de mal clima para el jueves 12 de febrero y el viernes 13 de febrero, justo en la previa del fin de semana largo. El portal tiene 60% de probabilidades de tormentas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario