Cambió el pronóstico de lluvias y hay malas noticias: cuándo vuelven las tormentas a Buenos Aires

De igual modo, el domingo se anticipa con cielo despejado en la madrugada y mañana, pasando a ligeramente nublado durante la tarde y noche; mientras que el termómetro oscilará entre una mínima de 19 grados y una máxima de 31.

El SMN ya anticipa que el lunes inicie un proceso de ascenso de las temperaturas en el AMBA. El comienzo de la nueva semana tendría cielo mayormente nublado en la madrugada, junto a marcas de entre 20 grados de mínima y 31 de máxima.

En tanto, el calor parece sentirse con fuerza a partir del martes. El organismo nacional ya anticipa una jornada con cielo algo nublado y temperaturas de entre 22 y 34 grados, palpitando una posible nueva ola extrema.

El extendido del SMN llega hasta el miércoles, para cuando se espera buen tiempo, con cielo entre parcialmente nublado y mayormente nublado; con un leve descenso de las temperaturas, posiblemente por el ingreso de un frente frío, con 20 grados de mínima y 31 de máxima.

En tanto, el sitio especializado Meteored espera una seguidilla de mal clima para el jueves 12 de febrero y el viernes 13 de febrero, justo en la previa del fin de semana largo. El portal tiene 60% de probabilidades de tormentas.

meteored (1) Pronóstico de lluvias y tormentas en Buenos Aires para la próxima semana.