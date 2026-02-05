El confuso episodio de Martín Candalaft en la calle con una mujer: "Me dijiste negra de mier..."
En las redes sociales filtraron un video en donde se observa un confuso episodio presuntamente protagonizado por el periodista.
Un video difundido en redes sociales durante las últimas horas puso el foco sobre el periodista de policiales Martín Candalaft, quien aparece presuntamente en una tensa secuencia donde es increpado por una mujer en plena vía pública.
Si bien las imágenes se volvieron virales rápidamente, hasta el momento no se ha podido confirmar fehacientemente si el material corresponde a un hecho reciente o si se trata de un registro antiguo que volvió a circular.
En el clip, que compartió el popular tuitero @Pampa139 en X y rápidamente se volvió viral, se observa al comunicador intentando esquivar los intentos de agresión física de la mujer, mientras terceras personas intervienen para tratar de controlar la situación.
La discusión, que escala rápidamente en violencia, incluye fuertes acusaciones por parte de la mujer involucrada. "Quién te pensás que sos para decirme negra de mierda, sorete. Me empujaste y me dijiste 'negra de mierda', sorete", le recrimina ella a los gritos, mientras se abalanza sobre el periodista.
Por su parte, en el audio del video se alcanza a escuchar la defensa de Candalaft, quien ante los ataques responde: "Yo no la toqué, señora", intentando alejarse del foco del conflicto.
Durante toda la filmación, se percibe el intento de los testigos por apaciguar el clima. Quien registra las imágenes con su teléfono repite en varias oportunidades la frase "señora, basta", en un intento por frenar los golpes dirigidos al periodista.
Hasta el momento, Candalaft no se ha pronunciado públicamente sobre la veracidad del video ni sobre el contexto en el que se habrían producido los hechos que se le atribuyen en la grabación.
