El confuso episodio de Martín Candalaft en la calle con una mujer: "Me dijiste negra de mier..."

Durante toda la filmación, se percibe el intento de los testigos por apaciguar el clima. Quien registra las imágenes con su teléfono repite en varias oportunidades la frase "señora, basta", en un intento por frenar los golpes dirigidos al periodista.

Hasta el momento, Candalaft no se ha pronunciado públicamente sobre la veracidad del video ni sobre el contexto en el que se habrían producido los hechos que se le atribuyen en la grabación.