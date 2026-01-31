Depende más del ADN: un nuevo estudio confirma cambios en la fecha probable de muerte de los humanos
Durante años se creyó que los hábitos definían la esperanza de vida, pero la ciencia ahora sugiere que el ADN determinante en un 55%.
Durante décadas, se repitió un mantra tranquilizador: el ADN solo determina entre el 20% y el 25% de la probabilidad de muerte. Sin embargo, tal como detalla un artículo publicado en el portal Xataka, esta cifra cambió radicalmente tras una nueva investigación que sacudió los cimientos de la biogerontología.
Un estudio publicado esta semana en la revista Science, liderado por el biólogo molecular Uri Alon del Instituto Weizmann en Israel, sugiere que la comunidad científica ha subestimado masivamente el papel del ADN. Tras limpiar los datos del "ruido" estadístico, la conclusión es rotunda: la heredabilidad de la esperanza de vida humana ronda el 55%.
El error de los cálculos anteriores sobre el ADN
El porcentaje anterior se basaba en estudios de los años 90 sobre gemelos daneses y suecos que tomaban la mortalidad como un todo. "Si un gemelo moría de cáncer a los 90 y el otro atropellado a los 30, la estadística interpretaba que la genética influía bastante poco", ejemplifica el autor.
El equipo de Alon aplicó un nuevo modelo matemático para separar dos conceptos clave:
Mortalidad extrínseca: Muertes por factores aleatorios como accidentes, pandemias o guerras.
Mortalidad intrínseca: El verdadero envejecimiento biológico y el desgaste del organismo.
Al eliminar el factor de la "mala suerte" (extrínseco) de los registros históricos de gemelos y familias de centenarios, la correlación genética se volvió mucho más fuerte, corrigiendo los sesgos de estimación previos.
¿El fin de los buenos hábitos de salud?
A pesar de que la "fecha de caducidad" de nuestros tejidos parece estar más programada de lo que creíamos, Lizana aclara en Xataka que esto no significa abandonar el cuidado personal. Aunque la genética determine el 55%, casi la otra mitad sigue dependiendo del ambiente y el estilo de vida, por lo que mantener una dieta equilibrada y hacer ejercicio sigue siendo fundamental.
