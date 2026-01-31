Depende más del ADN: un nuevo estudio confirma cambios en la fecha probable de muerte de los humanos

¿El fin de los buenos hábitos de salud?

A pesar de que la "fecha de caducidad" de nuestros tejidos parece estar más programada de lo que creíamos, Lizana aclara en Xataka que esto no significa abandonar el cuidado personal. Aunque la genética determine el 55%, casi la otra mitad sigue dependiendo del ambiente y el estilo de vida, por lo que mantener una dieta equilibrada y hacer ejercicio sigue siendo fundamental.