A 50 años del Golpe: actos, charlas y eventos culturales marcarán un Día de la Memoria especial
Una amplia programación que incluye ferias, teatro, cine e intervenciones urbanas, y que culminará con una vigilia en Plaza de Mayo para reafirmar el compromiso con los derechos humanos y el Nunca Más.
A 50 años del golpe de Estado cívico-militar del 24 de marzo de 1976, este martes, en el marco del Día de la Memoria, se desplegará una amplia agenda cultural que articula memoria, arte y reflexión colectiva.
Durante toda la semana, distintos espacios culturales, organizaciones y colectivos impulsan actividades que invitan a revisitar el pasado reciente a través de la literatura, el cine, el teatro, la música y las intervenciones urbanas, en rechazo a la impunidad y al silencio cómplice, y en defensa de los derechos humanos.
Guía con las principales propuestas por el Día de la Memoria
Ferias, muestras y actividades culturales
- En el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) continúa la Feria del Libro de Derechos Humanos “Derechos en Letras”, con entrada gratuita. Incluye mesas de debate y paneles sobre memoria, ambiente y escritura.
- En la Casa de la Militancia (H.I.J.O.S.), dentro del mismo predio, se realiza “Feria y Memoria” (domingo, de 13 a 20), con más de 70 productores, radio abierta e intervenciones.
- En el Centro Cultural Paco Urondo (UBA) sigue la muestra “Violencia económico-militar”, disponible hasta el 1° de mayo.
Teatro y performances
- "24 toneladas" (domingo 22 y 29, 17 hs) en Beckett Teatro, una obra que reconstruye la quema de libros durante la dictadura.
- "Mi vida anterior" en Dumont 4040 (jueves 18 hs y sábados 20 hs), basada en testimonios de desaparición.
- "La memoria futura", recorrido performático en el Parque de la Memoria con relatos de Abuelas de Plaza de Mayo (funciones entre fines de marzo y abril).
- "Huellas de Haroldo" (viernes 21 hs) en el Teatro Payró.
- Estrenos: "Pasos en Resistencia" (26 de marzo), "Antes del 24" (desde el 3 de abril) y "El reverso de la memoria" (desde el 10 de abril).
Cine y documentales
- Proyección de "Garage Olimpo" (domingo 22, 18 hs) en la Sala Leopoldo Lugones.
- Jornada de cine documental de DocuDAC (miércoles 25, Vera 559).
- Proyección de "Identidad" (lunes 24, Teatro Empire), sobre el nieto restituido Daniel Santucho Navajas.
- Ciclo "A 50 años del golpe: formas de la memoria" con "Los rubios", de Albertina Carri (jueves 26, ENERC).
Intervenciones y actividades especiales
- "Mesas de la memoria. El Nunca Más a 50 años del golpe" (miércoles 25, Centro Cultural Rojas).
- "Recoletazo" en el Centro Cultural Recoleta (miércoles 25), una intervención colectiva que retoma el espíritu del Siluetazo.
Literatura y charlas
- Presentación de "Correlatos" (lunes 23, Paco Urondo), espectáculo basado en la obra de Martín Kohan.
- Charla "Contar la dictadura: ficción, testimonio y biografía" (jueves, Librería del Fondo).
Actividades centrales del 24 de marzo
- Vigilia "50 gargantas contra la impunidad", convocada por La Poderosa en la Plaza de Mayo, desde las 14, con intervenciones artísticas y paneles.
- Movilización a Plaza de Mayo a 50 años del Golpe Estado Cívico Militar
- "Peña y locro por la Memoria" en La Trinchera Casa Cultural (desde las 13), con música en vivo y danzas.
Lanzamientos especiales
- Estreno digital de "Décimas de Nunca Más", con Teresa Parodi y León Gieco, junto a otros artistas, en homenaje a Madres y Abuelas.
En un nuevo aniversario de esta fatídica fecha, la agenda cultural vuelve a consolidarse como un espacio clave para sostener la memoria colectiva, interpelar el presente y proyectar el debate hacia el futuro.
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