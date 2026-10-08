A diez años del femicidio de Lucía Pérez: "Es el aniversario de la impunidad"

Lucía Pérez

"No puede ser que el narco nos haya ganado la calle, la vida, el barrio, los chicos. Acá tenemos que expulsarlos, echarlos, declararlos personas no gratas. No permitir que esas basuras estén contaminando la vida de nuestros hijos. No esperemos que ningún juez ni político nos salve la cabeza y el cuerpo de nuestros hijos. Somos nosotros los que tenemos que ponernos a trabajar y juntarnos con las personas de bien y las que no queremos esto para nuestra familia".

Para Montero, que para la Justicia lo que le pasó a Lucía no sea reconocido como femicidio "es vergonzoso y patético".

En ese sentido, se refirió a los años de reclamos y a los cuestionamientos que recibió la familia durante el proceso: "La falta de respeto y que jueces no digan nada tiene un trasfondo, que es cansarnos, agotarnos, que nos callemos la boca. Toda esa barbarie de esta gente es lo que nos da fuerza e impulso para jamás callarnos. Sabemos quiénes somos y quien fue Lucía. Volvería a parir a esa misma hija que me arrancaron".

El femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata

Lucía Pérez

Lucía Pérez tenía 16 años cuando murió el 8 de octubre de 2016, en Mar del Plata. Según se estableció, la adolescente fue llevada a una casa en el barrio Alfar, alquilada por Matías Farías, donde fue drogada y abusada sexualmente.

De acuerdo con la investigación, el día anterior Lucía había conocido a Farías y a Juan Pablo Offidani en inmediaciones de la Escuela Media N° 3, donde ambos se dedicaban a la venta de drogas. Al día siguiente, los dos hombres trasladaron a la adolescente hasta la vivienda.

Luego de sufrir una descompensación, Farías y Offidani llevaron a Lucía hasta una sala sanitaria de Playa Serena. Los médicos intentaron reanimarla durante unos 40 minutos, pero no lograron salvarla.

El escándalo del caso en la Justicia

Matías Farías

El proceso judicial por el caso de Lucía Pérez es uno de los hitos más importantes y revisados de la historia judicial y de género en Argentina.

En 2018, los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas absolvieron a Farías y Offidani de los delitos de abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte y femicidio. Solo los condenaron a 8 años de prisión por venta de estupefacientes.

Juan Pablo Offidani

El fallo fue anulado en 2020 por el Tribunal de Casación Penal bonaerense y la decisión fue ratificada en 2021 por la Suprema Corte bonaerense. En 2023, los jueces Gómez Urso y Carnevale fueron destituidos en un jury de enjuiciamiento por mal desempeño de sus funciones y falta de perspectiva de género al revictimizar a la menor.

En marzo de 2023, Matías Farías fue condenado a prisión perpetua por resultar penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes en concurso ideal con homicidio criminis causa (femicidio).

Sin embargo, posteriormente, el Tribunal de Casación Penal bonaerense revisó la sentencia a partir de recursos de la defensa y descartó la figura del femicidio.

Juan Pablo Offidani fue condenado a 15 años de prisión como partícipe secundario de esos delitos. A fines de diciembre de 2025, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Mar del Plata le había concedido la libertad condicional. Sin embargo, en abril de 2026, la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata revocó esa decisión y dejó sin efecto la excarcelación.