Tragedia en Jujuy: un rayo mató a una mujer mientras trabajaba cerca de un río

Una mujer de 59 años murió tras ser alcanzada por un rayo mientras realizaba tareas de construcción de una acequia en la localidad de Yavi, en la Puna de la provincia de Jujuy. Fue su hija quien quien encontró el cuerpo y alertó a la policía.

La tragedia ocurrió el sábado. La víctima, identificada como Paulina Ester Tolaba, se encontraba trabajando en la margen de un río cercano cuando fue alcanzada por una descarga eléctrica.

En horas de la noche, alrededor de las 23, al notar que la mujer no regresaba a su hogar, su hija se dirigió hasta la zona y la encontró ya sin vida en las inmediaciones del cause de agua.De inmediato dio aviso a la Policía local.

En el lugar trabajaron efectivos del Departamento de Criminalística, Bomberos de la Policía y representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que realizaron las pericias para documentar lo ocurrido.

Vanesa Lobo, portavoz de la policía local, explicó en diálogo con Todo Jujuy que la mujer “realizaba tareas específicas del campo, ya que se encontraba realizando una acequia en el margen del río Yavi”.

Lobo también indicó que “al constituirse en el lugar el personal de Criminalística, Bomberos de la Policía y personal del MPA, constataron que el cuerpo de la señora ya no presentaba signos vitales”.

Después de los procedimientos, personal de Bomberos trasladó el cuerpo de la mujer a la morgue del Hospital Jorge Uro, en La Quiaca. Una vez allí, los familiares realizaron el reconocimiento al día siguiente y estaba previsto que ayer se practicara la autopsia.

La causa quedó a cargo de la Seccional 17ª, por disposición del ayudante fiscal zonal del MPA.