Jujuy: encontraron en buen estado de salud a las jóvenes que se habían extraviado durante una excursión
Las turistas habían quedado varadas durante una salida de trekking en las Cascadas de Las Escaleras, en Palpalá.
Las tres jóvenes que eran intensamente buscadas desde el domingo, luego de extraviarse durante una excursión de trekking en las Cascadas de Las Escaleras, Jujuy, fueron encontradas en buen estado de salud.
El operativo de búsqueda comenzó alrededor de las 2 de la madrugada, después de que los familiares de dos de ellas denunciaran que no habían regresado de la salida. Según informó Carlos Mamaní, coordinador de Emergencias de la provincia de Jujuy, el grupo estaba integrado por cinco mujeres y un hombre, aunque la alerta por desaparición comprendía a tres jóvenes de entre 19 y 29 años.
Desde la Dirección de Defensa Civil confirmaron a medios locales que las turistas fueron localizadas este lunes cerca de las 6 de la mañana y que no presentaban problemas de salud.
En declaraciones a Canal 7 de Jujuy, el funcionario detalló: "Les agarró la noche y no pudieron volver. No contaban con iluminación y tampoco con el equipo adecuado para realizar este tipo de actividades".
Otro de los factores que dificultó la situación fue la falta de señal en el sector, lo que impidió que pudieran comunicarse para informar sobre su ubicación o pedir asistencia.
Tragedia en Jujuy: un rayo mató a una mujer mientras trabajaba cerca de un río
Una mujer de 59 años murió tras ser alcanzada por un rayo mientras realizaba tareas de construcción de una acequia en la localidad de Yavi, en la Puna de la provincia de Jujuy. Fue su hija quien quien encontró el cuerpo y alertó a la policía.
La tragedia ocurrió el sábado. La víctima, identificada como Paulina Ester Tolaba, se encontraba trabajando en la margen de un río cercano cuando fue alcanzada por una descarga eléctrica.
En horas de la noche, alrededor de las 23, al notar que la mujer no regresaba a su hogar, su hija se dirigió hasta la zona y la encontró ya sin vida en las inmediaciones del cause de agua.De inmediato dio aviso a la Policía local.
En el lugar trabajaron efectivos del Departamento de Criminalística, Bomberos de la Policía y representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que realizaron las pericias para documentar lo ocurrido.
Vanesa Lobo, portavoz de la policía local, explicó en diálogo con Todo Jujuy que la mujer “realizaba tareas específicas del campo, ya que se encontraba realizando una acequia en el margen del río Yavi”.
Lobo también indicó que “al constituirse en el lugar el personal de Criminalística, Bomberos de la Policía y personal del MPA, constataron que el cuerpo de la señora ya no presentaba signos vitales”.
Después de los procedimientos, personal de Bomberos trasladó el cuerpo de la mujer a la morgue del Hospital Jorge Uro, en La Quiaca. Una vez allí, los familiares realizaron el reconocimiento al día siguiente y estaba previsto que ayer se practicara la autopsia.
La causa quedó a cargo de la Seccional 17ª, por disposición del ayudante fiscal zonal del MPA.
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