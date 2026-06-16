A dos años de su desaparición, comienza el juicio por Loan Peña
El debate oral comenzó en Corrientes con 17 acusados y una gran cantidad de testigos citados.
A dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, este martes arranca el juicio por su desaparición en Corrientes, donde se espera que las defensas planteen diversas nulidades con el objetivo de impedir el proceso.
María Belén Russo Cornara, una de las representantes legales de la querella, expresó las expectativas que tiene la familia: “Estamos ansiosos. Será una jornada intensa y extensa porque es el movimiento fuerte de los defensores, ya que van a presentar todas las nulidades que puedan”.
El juicio iniciará a las 9:00 con audiencias los días martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de junio. Luego, el debate continuará todos los miércoles y jueves, un esquema que generó cuestionamientos por lo espaciado del cronograma, aunque desde la organización explicaron que debieron readecuar la agenda para que el proceso pudiera comenzar lo antes posible.
El escenario elegido por el Tribunal Oral Federal es el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, un predio de una manzana completa que cuenta con celdas de detención y la infraestructura necesaria para albergar el gran volumen de personas —entre jueces, fiscales, querellantes y defensores— que participarán de las audiencias.
El Tribunal Oral Federal estará integrado por los jueces Fermín Cerolini, Eduardo Belforte, de Formosa, y Simón Pedro Bracco, de Río Negro.
En la causa principal serán juzgados la tía del niño, Laudelina Peña; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; el ex comisario Walter Maciel; la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Pérez; Mónica Del Carmen Millapi, y su marido, Daniel “Fierrito” Ramírez, acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan.
En tanto, por la investigación paralela serán sometidos a juicio Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, imputados por distintos delitos vinculados al presunto encubrimiento y desvío de la investigación.
Las hipótesis y la esperanza de la familia
A pesar del tiempo transcurrido, la fiscalía, representada en el arranque por un debate técnico debido al pedido denegado de sumar más fiscales auxiliares, sostiene con firmeza que Loan no se perdió. La inspección ocular en el terreno demostró que es imposible que el niño caminara solo los dos kilómetros hasta donde apareció su botín (el cual la justicia probó que fue plantado por Maciel, Laudelina y Macarena). La hipótesis oficial es que el menor fue levantado y sacado de la zona aprovechando los conocimientos del terreno de Benítez y las múltiples rutas de escape.
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