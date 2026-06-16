A dos años de su desaparición, comienza el juicio por Loan Peña

En la causa principal serán juzgados la tía del niño, Laudelina Peña; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; el ex comisario Walter Maciel; la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Pérez; Mónica Del Carmen Millapi, y su marido, Daniel “Fierrito” Ramírez, acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan.

En tanto, por la investigación paralela serán sometidos a juicio Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, imputados por distintos delitos vinculados al presunto encubrimiento y desvío de la investigación.

Las hipótesis y la esperanza de la familia

A pesar del tiempo transcurrido, la fiscalía, representada en el arranque por un debate técnico debido al pedido denegado de sumar más fiscales auxiliares, sostiene con firmeza que Loan no se perdió. La inspección ocular en el terreno demostró que es imposible que el niño caminara solo los dos kilómetros hasta donde apareció su botín (el cual la justicia probó que fue plantado por Maciel, Laudelina y Macarena). La hipótesis oficial es que el menor fue levantado y sacado de la zona aprovechando los conocimientos del terreno de Benítez y las múltiples rutas de escape.