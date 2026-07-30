Caso Loan Peña: escándalo y cuarto intermedio tras una discusión entre el fiscal y los abogados defensores
El funcionario judicial cruzó asperezas con los letrados en la duodécima audiencia del juicio por la desaparición de Loan Peña en Corrientes.
Este jueves se llevó a cabo en Corrientes la duodécima audiencia del juicio por la desparición de Loan Peña, quien desapareció el 13 de junio de 2024 en un monte cerca de la casa de su abuela, en la localidad de 9 de Julio. Durante la jornada se desarrolló una fuerte discusión entre el fiscal de la causa y dos de los abogados de la defensa, lo que obligó a ir a un cuarto intermedio.
La discusión surgió pasadas las 10 de la mañana cuando le tocó declarar al exviceintendente de 9 de Julio, Luis Alberto González, tras lo cual fue interrogado por el fiscal de la causa, Carlos Schaefer.
Según informó el sitio El Litoral, de Corrientes, Schaefer ahondó en la cuestión de por qué el municipio le hizo una transferencia de fondos a la Fundación Lucio Dupuy en el marco de la búsqueda de Loan Peña, a lo que González aseguró que el intendente Hugo Sebastián Insaurralde nunca le habló oficialmente sobre ese pago y que el Concejo Deliberante de 9 de Julio no lo había aprobado.
Ese fue el punto de inflexión para Martín Leiro, abogado de Alan Cañete, uno de los acusados de intentar obstruir la búsqueda de Loan Peña a través de la ficticia Fundación Lucio Dupuy.
También Rodolfo Baqué, asesor de la defensa, intervino a los gritos para detener al fiscal Schaefer.
"Otra vez logró el objetivo", sentenció Schaefer al comprobar que Baqué había desviado la atención de la audiencia.
"No me grite, yo lo estoy respetando. El que no está respetando es el señor fiscal", disparó por su parte Leiro, a lo que intervino el titular del Tribunal Oral Federal de Corrientes, Fermín Ceroleni.
"Usted interviene cuando quiere, corta la declaración del testigo; el doctor Baqué también", terció Ceroleni en respuesta a Leiro.
"No me mencione. Cuando a usted lo mencionaron, en defensa de su honra, pidió el micrófono. Estoy pidiendo lo mismo que hizo usted, señor presidente. Fui mancillado por el doctor fiscal", espetó Baqué a su turno.
Ceroleni dio lugar a un cuarto intermedio poco antes de las 11.50 y para las 12.30, cuando las aguas se habían calmado, se retomó la audiencia con la declaración de Juan Osvaldo Ronelli, jefe de la División Laboratorio Químico de la Policía Federal.
También habló Fabio Pirrone, el comisario mayor de la Policía Federal que intervino en la búsqueda de Loan Peña, quien aseguró que el nene de entonces cinco años "no se perdió, no se extravió".
Quiénes son los imputados en el caso Loan Peña
Los acusados por la desaparición de Loan Peña son la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava y su marido, el capitán de la Armada (r) Carlos Pérez; el excomisario Walter Maciel; la tía de Loan Peña, Laudelina, y su marido, Antonio Bernardino Benítez; Mónica Del Carmen Millapi y su esposo, Daniel "Fierrito" Ramírez.
También están imputadas otras 10 personas por el presunto entorpecimiento de la investigación y otros delitos: se trata de Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.
Agunos de esos imputados se presentaron como miembros de la Fundación Lucio Dupuy para desviar la investigación por la desaparición de Loan Peña, mientras otros intentaron plantar pistas y testimonios falsos con el mismo fin.
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