Caso Loan Peña: un perito complicó a dos de los principales acusados con una prueba clave
El especialista se refirió a los resultados obtenidos durante las pericias realizadas con perros sobre los vehículos del matrimonio acusado.
El juicio por la desaparición de Loan Peña sumó este jueves un nuevo testimonio. Se trata de la declaración del perito forense Mario Rosillo, quien aseguró ante el tribunal que distintos perros rastreadores reaccionaron positivamente al inspeccionar los vehículos utilizados por Carlos Pérez y María Victoria Caillava, dos de los principales acusados de la causa.
Según la declaración de Rosillo, dos perros reconocieron el perfume del chico dentro del auto de Pérez y Caillava, un Ford Ka que utilizaron poco después de la desaparición del menor para ir a la ciudad de Corrientes y posteriormente al Chaco.
Una situación similar se dio en la camioneta Ford Ranger del matrimonio, con la que habían concurrido al almuerzo familiar (en el cual se perdió el rastro del niño), de acuerdo con los dichos de Rosillo, quien confirmó que otros dos canes reaccionaron de manera positiva al haber olfateado rastros del menor en ese vehículo.
Asimismo, mencionó que como la pericia se hizo dentro de las 72 horas posteriores a la desaparición, esto fortalece la confiabilidad del resultado. De todas maneras, aclaró: "Estamos hablando de lugares no controlados".
Quiénes están acusados en la causa
En el expediente por la desaparición de Loan Peñase encuentran imputados María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Walter Maciel, Laudelina Peña, Antonio Bernardino Benítez, Mónica del Carmen Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez.
La investigación sostiene que el niño desapareció el 13 de junio de 2024, luego de participar de un almuerzo familiar en la vivienda de su abuela Catalina y ser visto por última vez en un naranjal. Además, otras diez personas permanecen imputadas en una causa paralela por el presunto entorpecimiento de la investigación y otros delitos vinculados al caso.
"Loan sigue secuestrado"
La familia de Loan volvió a hablar públicamente, a través de un extenso comunicado en el que denunciaron maniobras para obstaculizar la investigación judicial y advirtieron que no aceptarán que se cierre ninguna de las hipótesis mientras el menor continúe desaparecido.
El documento, titulado "Los secuestradores y los obstaculizadores", fue publicado el 31 de julio por los padres de Loan, María Noguera y José Peña, junto a sus hijos Mariano y José, en el marco del juicio oral que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes.
"Desde el 13 de junio de 2024 nuestra familia vive el mayor dolor que puede atravesar un ser humano: la desaparición de un hijo", expresan en el escrito. Allí, los familiares remarcan que su único reclamo ha sido que el Estado investigue "hasta las últimas consecuencias".
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