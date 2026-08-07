Caso Loan Peña: un perito complicó a dos de los principales acusados con una prueba clave

La investigación sostiene que el niño desapareció el 13 de junio de 2024, luego de participar de un almuerzo familiar en la vivienda de su abuela Catalina y ser visto por última vez en un naranjal. Además, otras diez personas permanecen imputadas en una causa paralela por el presunto entorpecimiento de la investigación y otros delitos vinculados al caso.

"Loan sigue secuestrado"

La familia de Loan volvió a hablar públicamente, a través de un extenso comunicado en el que denunciaron maniobras para obstaculizar la investigación judicial y advirtieron que no aceptarán que se cierre ninguna de las hipótesis mientras el menor continúe desaparecido.

El documento, titulado "Los secuestradores y los obstaculizadores", fue publicado el 31 de julio por los padres de Loan, María Noguera y José Peña, junto a sus hijos Mariano y José, en el marco del juicio oral que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

"Desde el 13 de junio de 2024 nuestra familia vive el mayor dolor que puede atravesar un ser humano: la desaparición de un hijo", expresan en el escrito. Allí, los familiares remarcan que su único reclamo ha sido que el Estado investigue "hasta las últimas consecuencias".