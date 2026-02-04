A las piñas con un pasajero: el chofer soltó el volante y el colectivo avanzó sin control por el Metrobús
La unidad de la línea 113 cruzó el semáforo en rojo, se desvió de carril y estuvo a centímetros de provocar una tragedia.
Un episodio de extrema violencia tuvo lugar a bordo de un colectivo de la línea 113, cuando el chofer se enfrentó a golpes con un pasajero y soltó el volante, dejando que el vehículo circulara a alta velocidad y sin control por el Metrobús. Toda la situación quedó grabada en dos videos.
Si bien las imágenes se difundieron públicamente este miércoles, el hecho ocurrió el pasado domingo 25 de enero, minutos antes de las 23.20. Por motivos que hasta el momento no trascendieron, el chofer de la línea 113 que une San Justo con Barrancas de Belgrano, se trenzó a golpes de puño con un presunto pasajero.
Toda la situación quedó registrada por dos cámaras ubicadas en el interior de la unidad. En las grabaciones se observa cómo el colectivo avanza sin control durante aproximadamente 14 segundos, luego de que el conductor soltara completamente el volante en medio de la pelea. En ese lapso, la unidad cruzó un semáforo en rojo, se desvió de carril y estuvo a punto de chocar contra a varios vehículos que circulaban correctamente.
Incluso, mientras la pelea se desataba dentro de la unidad, uno de los videos muestra a un pasajero que observó la situación y decidió bajarse del colectivo cuando ya estaba en movimiento.
Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando el colectivo cruzó una intersección del Metrobús con una avenida a gran velocidad, justo cuando el semáforo cambió a rojo.
En el video se ve al menos tres autos y una moto que logran esquivar el impacto por centímetros, mientras que un recolector de residuos que estaba cruzando la calle correctamente, tuvo que empezar a correr al ver que el colectivo fuera de control se le venía encima.
Tras pasar la transitada esquina, el colectivo salió del carril de Metrobús y se cruzó de frente a los vehículos que transitaban en sentido contrario. Se presume que fue en ese momento cuando el chofer recuperó el control de la unidad, la cual llegó a frenarse a metros de la vereda. Allí, al menos cuatro personas se encontraban frente a un comercio y se salvaron de ser embestidos por centímetros.
Hasta el momento no se informó oficialmente el punto exacto del recorrido donde ocurrió el hecho, así como tampoco si hubo pasajeros heridos o los motivos concretos por los cuales se inició la pelea entre el chofer y el pasajero.
