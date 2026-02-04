A las piñas con un pasajero: el chofer soltó el volante y el colectivo avanzó sin control por el Metrobús

En el video se ve al menos tres autos y una moto que logran esquivar el impacto por centímetros, mientras que un recolector de residuos que estaba cruzando la calle correctamente, tuvo que empezar a correr al ver que el colectivo fuera de control se le venía encima.

Tras pasar la transitada esquina, el colectivo salió del carril de Metrobús y se cruzó de frente a los vehículos que transitaban en sentido contrario. Se presume que fue en ese momento cuando el chofer recuperó el control de la unidad, la cual llegó a frenarse a metros de la vereda. Allí, al menos cuatro personas se encontraban frente a un comercio y se salvaron de ser embestidos por centímetros.

Hasta el momento no se informó oficialmente el punto exacto del recorrido donde ocurrió el hecho, así como tampoco si hubo pasajeros heridos o los motivos concretos por los cuales se inició la pelea entre el chofer y el pasajero.