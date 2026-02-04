Insólito: encontraron a un ladrón escondido dentro de un contenedor de basura
El delincuente había intentado robar una casa, pero tras ser descubierto por el dueño, le lanzó ladrillazos y se ocultó en un tacho.
Un delincuente de 33 años fue detenido por la policía en Rosario tras ser hallado escondido dentro de un contenedor de basura. Minutos antes, había intentado asaltar una casa, pero al ser descubierto por el dueño de la vivienda, le había lanzado ladrillazos y había logrado huir.
El insólito episodio comenzó durante la madrugada de este miércoles en una casa ubicada en la cuadra de Maciel al 100, en el barrio Sarmiento de la zona norte de Rosario. Allí, alrededor de las 0.30, el delincuente ingresó a la propiedad tras forzar las rejas del frente, pero fue sorprendido rápidamente por el propietario, quien lo enfrentó.
En su intento por escaparse tras ser descubierto, el ladrón quiso defenderse y comenzó a arrojar ladrillos contra el dueño de la casa, un hombre de 51 años. Por este accionar, la víctima resultó herida con una lesión en el brazo. En tanto, el delincuente aprovechó la situación para emprender su fuga.
Luego de una comunicación a la Central de Emergencias 911, la policía local montó un importante operativo en la zona para dar con el ladrón, a quien habían identificado en base a la descripción que aportaron los testigos del robo.
Fue entonces cuando los efectivos policiales lo encontraron mientras intentaba esconderse en un contenedor de basura en la zona de Blas Parera y bulevar Rondeau, y procedieron a su detención.
Fuentes policiales indicaron que el ladrón fue identificado como Ramón F., de 33 años, quien tras su arresto fue derivado a la seccional 10ª. Además, dentro del contenedor, los efectivos secuestraron un parlante que habría sido sustraído de la vivienda durante el intento de robo.
En cuanto al propietario que sufrió una lesión en su brazo durante el enfrentamiento con el delincuente, se indicó que recibió atención médica, pero no se brindaron más detalles sobre su estado de salud más allá de la mencionada herida.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario