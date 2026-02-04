Insólito: encontraron a un ladrón escondido dentro de un contenedor de basura

Embed

Fuentes policiales indicaron que el ladrón fue identificado como Ramón F., de 33 años, quien tras su arresto fue derivado a la seccional 10ª. Además, dentro del contenedor, los efectivos secuestraron un parlante que habría sido sustraído de la vivienda durante el intento de robo.

En cuanto al propietario que sufrió una lesión en su brazo durante el enfrentamiento con el delincuente, se indicó que recibió atención médica, pero no se brindaron más detalles sobre su estado de salud más allá de la mencionada herida.