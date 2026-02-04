Jorge Rial confirmó su inminente regreso a Argenzuela, en C5N: cuándo vuelve

Durante las pasadas semanas, de 16 a 18 C5N siguió con su programación, pero con "A la tarde", con Diego Brancatelli en la conducción y parte del staff habitual de Argenzuela.

rial c5n

Cuándo vuelve Jorge Rial a C5N

La vuelta de Rial se produce en un contexto de alta temperatura política y mediática, donde el programa ha logrado consolidarse como uno de los pilares de la tarde en las señales de noticias.

Las claves de la vuelta

Fecha confirmada: Lunes 9 de febrero.

Lunes 9 de febrero. Horario central: El ciclo mantendrá su franja de las 16:00 horas, y hasta las 18.

El ciclo mantendrá su franja de las 16:00 horas, y hasta las 18. Expectativa: Se espera que el conductor aborde los temas más calientes de la agenda nacional tras su receso de algunas semanas.