Jorge Rial confirmó su inminente regreso a Argenzuela, en C5N: cuándo vuelve
El conductor usó sus redes sociales para ponerle fecha y hora a su vuelta a su programa por C5N. Todos los detalles.
La espera para los seguidores de Jorge Rial terminó, ya que el emblemático periodista utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para confirmar que se reincorpora a la conducción de Argenzuela por C5N, luego de tomarse algunas semanas de descanso.
El anuncio no pasó desapercibido, ya que fue presentado con una estética y un sonido que remiten directamente a las históricas campañas proselitistas de Argentina. El clip compartido por el conductor destaca por un pegadizo jingle que reza: "Que vuelva Jorge, que vuelva ya", emulando el tono de los spots presidenciales clásicos.
Sobre el final de la pieza audiovisual, un locutor oficializa el retorno. "Vuelve Jorge, vuelve Argenzuela. Desde el lunes 9 de febrero, desde las 16 horas por C5N", ratificó.
Al mismo tiempo, Rial acompañó el video con un mensaje breve y contundente para sus seguidores. "El lunes volvemos #Argenzuela Por @C5N Como siempre", escribió el periodista, despejando dudas sobre posibles cambios en el formato o la señal.
Allá por noviembre, el periodista había anunciado que dejaba momentáneamente el programa. “Tengo 64 años, necesito descansar un poco. Ya saben todos lo que me pasó a mi, mi infarto, que estuve entre la vida y la muerte no hace tanto tiempo”, dijo entonces.
Durante las pasadas semanas, de 16 a 18 C5N siguió con su programación, pero con "A la tarde", con Diego Brancatelli en la conducción y parte del staff habitual de Argenzuela.
Cuándo vuelve Jorge Rial a C5N
La vuelta de Rial se produce en un contexto de alta temperatura política y mediática, donde el programa ha logrado consolidarse como uno de los pilares de la tarde en las señales de noticias.
Las claves de la vuelta
- Fecha confirmada: Lunes 9 de febrero.
- Horario central: El ciclo mantendrá su franja de las 16:00 horas, y hasta las 18.
- Expectativa: Se espera que el conductor aborde los temas más calientes de la agenda nacional tras su receso de algunas semanas.
