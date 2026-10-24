Cambió el alerta y el diluvio con lluvias y hasta nieve llega a otra zona: qué dice el informe del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional modificó sus advertencias por lluvias, y ahora hay otras zonas afectadas por la inestabilidad.
Tras una jornada de sábado marcada por tormentas severas y ráfagas en el Noreste del país y el norte patagónico, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio por finalizadas las advertencias para Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Neuquén, pero lanzó advertencias por lluvias para otras regiones.
De esta manera, la reciente actualización del organismo oficial encendió un nuevo alerta amarillo por lluvias fuertes y persistentes que afectará a la provincia de Mendoza durante las últimas horas del día. El aviso rige solo para horas de la noche, y por ahora no se extienden hacia el domingo.
Alerta amarillo en el noreste mendocino: lluvias, nieve y tormentas
La nueva advertencia meteorológica abarca principalmente al noreste de la provincia de Mendoza y tiene vigencia para la noche de este sábado 24 de octubre.
De acuerdo con el informe técnico del SMN, las condiciones previstas para la región incluyen lluvias persistentes, ya que se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 mm durante el período de cobertura del alerta, con posibilidad de superar esas marcas en forma puntual.
Además, hay probabilidades tormentas embebidas. El reporte señala que no se descarta el desarrollo de actividad eléctrica dentro de la masa lluviosa. Y como si fuera poco, podría registrarse nieve en la cordillera: para las zonas de mayor elevación y sectores de alta montaña, la precipitación podrá darse en forma de nieve acumulada.
Recomendaciones del SMN para las zonas bajo alerta por lluvias
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Evitar actividades al aire libre mientras persista la lluvia intensa.
Circular con precaución en rutas y caminos de montaña debido a la reducción de visibilidad y el suelo resbaladizo por agua o nieve.
Asegurar un correcto drenaje alrededor de las viviendas y retirar objetos que puedan obstruir los desagües.
Mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional ante eventuales actualizaciones del pronóstico.
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