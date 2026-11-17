Cayó granizo de forma impresionante y sigue el alerta por tormentas fuertes: los videos del temporal
Diferentes zonas del país fueron afectadas este lunes por intensas tormentas, con posible caída de granizo. Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional.
Un intenso frente de tormentas azotó este lunes la región centro y cuyana del país, provocando severos inconvenientes, anegamientos de calles y caída de árboles en distintas localidades. El fenómeno meteorológico descargó importantes volúmenes de agua en pocos minutos y estuvo acompañado por una fuerte caída de granizo que afectó a sectores de Córdoba, Mendoza, San Luis y La Pampa.
En territorio cordobés, el temporal golpeó con fuerza en el sur provincial durante la tarde. En Río Cuarto, la tormenta se desató cerca de las 15 y en apenas 20 minutos dejó un acumulado de 32 milímetros, lo que generó el rápido anegamiento de varias arterias y la caída de ejemplares arbóreos por las ráfagas de viento.
La situación también fue crítica en General Cabrera, San Basilio y Adelia María, donde las precipitaciones superaron los 50 milímetros y se reportó una abundante caída de piedra.
Granizo del tamaño de una nuez e inundaciones en Cuyo y La Pampa
El avance de la inestabilidad también provocó serios daños y complicaciones en las provincias vecinas:
-
La Pampa: La localidad de Realicó sufrió las consecuencias de un verdadero diluvio tras acumularse más de 95 milímetros de lluvia. El agua provocó el anegamiento generalizado de calles e incluso llegó a inundar las instalaciones de una escuela, motivo por el cual las autoridades provinciales pidieron extremar las precauciones al circular por las rutas.
San Luis: Una violenta granizada sorprendió a los vecinos durante la tarde. La Punta fue una de las ciudades más castigadas por la caída de piedra, fenómeno que también se replicó en Juana Koslay, San Luis capital, Potrero de los Funes y Los Puquios, donde se registraron piedras que alcanzaron el tamaño de una nuez.
Mendoza: El departamento de General Alvear concentró los mayores inconvenientes, con una importante acumulación de granizo reportada por los vecinos en la zona de las calles O y 14, además de intensas lluvias sobre la Ruta Nacional 143 que obligaron a emitir alertas viales para los automovilistas.
En este marco, se mantenía para la zona central del país un alerta meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por fuertes tormentas con posible caída de granizo.
"El área será afectada por tormentas fuertes, algunas severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 90 km/h y frecuente actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 80 y 120 mm en todo el periodo de alerta, que pueden ser superados de manera puntual", señala el parte oficial.
Los videos de la caída de granizo en Córdoba
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario