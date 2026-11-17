La Pampa: La localidad de Realicó sufrió las consecuencias de un verdadero diluvio tras acumularse más de 95 milímetros de lluvia. El agua provocó el anegamiento generalizado de calles e incluso llegó a inundar las instalaciones de una escuela, motivo por el cual las autoridades provinciales pidieron extremar las precauciones al circular por las rutas.

San Luis: Una violenta granizada sorprendió a los vecinos durante la tarde. La Punta fue una de las ciudades más castigadas por la caída de piedra, fenómeno que también se replicó en Juana Koslay, San Luis capital, Potrero de los Funes y Los Puquios, donde se registraron piedras que alcanzaron el tamaño de una nuez.