Misiones: todo el territorio provincial.

todo el territorio provincial. Corrientes: todo el territorio provincial.

todo el territorio provincial. Formosa: sector este.

sector este. Chaco: zona sureste.

zona sureste. Santa Fe: norte y centro de la provincia.

norte y centro de la provincia. Santiago del Estero: sector sureste.

sector sureste. Córdoba: centro y norte provincial.

centro y norte provincial. San Luis: zona noreste.

Zonas en alerta por lluvias y tormentas este miércoles, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Qué pasa con el clima en Buenos Aires

Luego de que se anunciaran tormentas fuertes y chaparrones para este inicio de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su reporte y confirmó que se fueron las lluvias del AMBA pero que se mantiene el calor en plena primavera.

De esta manera, la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense atravesarán una seguidilla de días estables, sin precipitaciones a la vista y con temperaturas que rozarán los 30 grados. Así transcurrió el martes, luego de algunas precipitaciones en las primeras horas pero una clara mejoría para el resto de la jornada.