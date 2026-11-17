Alerta de diluvio potente, con lluvias acumuladas de 70 mm, ráfagas y granizo: a qué hora llegan las tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional renovó sus advertencias por lluvias y tormentas fuertes para este miércoles en diferntes zonas del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) espera por un nuevo y potente diluvio, por lo que emitió un nuevo alerta amarillo por lluvias y tormentas fuertes para este miércoles 18 de noviembre, fenómeno que afectará a ocho provincias del noreste y centro del país.
De acuerdo con el organismo oficial, el mal tiempo se concentrará principalmente durante las horas de la madrugada y la mañana, con fenómenos que pueden incluir caída de granizo, ráfagas intensas y abundante caída de agua en cortos períodos.
Según el reporte oficial, el área de cobertura será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas, acompañadas por frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas.
En cuanto al volumen de agua, el SMN estima valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, cifras que podrían ser superadas de manera puntual en distintas localidades.
Qué zonas están bajo alerta amarillo por lluvias y tormentas este miércoles
El aviso meteorológico del organismo nacional alcanza a la totalidad o parte del territorio de las siguientes ocho provincias:
- Misiones: todo el territorio provincial.
- Corrientes: todo el territorio provincial.
- Formosa: sector este.
- Chaco: zona sureste.
- Santa Fe: norte y centro de la provincia.
- Santiago del Estero: sector sureste.
- Córdoba: centro y norte provincial.
- San Luis: zona noreste.
Qué pasa con el clima en Buenos Aires
Luego de que se anunciaran tormentas fuertes y chaparrones para este inicio de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su reporte y confirmó que se fueron las lluvias del AMBA pero que se mantiene el calor en plena primavera.
De esta manera, la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense atravesarán una seguidilla de días estables, sin precipitaciones a la vista y con temperaturas que rozarán los 30 grados. Así transcurrió el martes, luego de algunas precipitaciones en las primeras horas pero una clara mejoría para el resto de la jornada.
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