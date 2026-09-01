"Los pibes de Malvinas" y una emotiva carta a Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina
El Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata destacó que la Pulga volvió a poner la soberanía de las islas "en la primera plana" a nivel mundial.
Tras la carta en la que Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina, el Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata difundió un emotivo comunicado en el que le agradecieron por volver a poner la causa de la soberanía de las islas en el centro de la escena.
"Los pibes de Malvinas" y una emotiva carta a Lionel Messi: "No tenemos palabras"
Desde la entidad destacaron que el gesto del capitán argentino "hizo por el sentimiento de nuestra soberanía mucho más que décadas de tibia diplomacia" y vinculó su despedida con la reivindicación histórica de Malvinas. "Llegaste hace más de dos décadas para instalarte para siempre en el corazón de todo un pueblo", expresaron en las primeras líneas del mensaje publicado en redes sociales.
"Aprendimos a quererte. No fue un camino fácil ni rápido, y te pedimos perdón por eso. Vos nos elegiste a nosotros cuando podías haber elegido otro destino, aun así tuvimos que aprender a dimensionar tu grandeza", agregaron los excombatientes, en referencia al vínculo que el futbolista construyó con el país a lo largo de su carrera.
También destacaron el legado que deja Messi para las nuevas generaciones y remarcaron los valores que transmitió durante su trayectoria: "Desde la humildad y la dignidad de tu talento nos demostraste que siempre hay que creer, que siempre hay que volver a intentarlo y que los logros se construyen con persistencia".
El mensaje hizo referencia así al camino recorrido por el futbolista hasta conseguir los principales títulos con la Selección, entre ellos la Copa del Mundo de Qatar 2022.
Por último, los excombatientes dedicaron un párrafo especial a la cuestión Malvinas y agradecieron a Messi y a sus compañeros por volver a poner el reclamo por la soberanía en el centro de la escena.
"No tenemos palabras suficientes para agradecerte. Vos y tus compañeros lograron volver a colocar la causa Malvinas en la primera plana de la memoria colectiva mundial, haciendo por el sentimiento de nuestra soberanía mucho más que décadas de tibia diplomacia", concluyeron.
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