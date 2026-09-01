"Los pibes de Malvinas" y una emotiva carta a Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Por último, los excombatientes dedicaron un párrafo especial a la cuestión Malvinas y agradecieron a Messi y a sus compañeros por volver a poner el reclamo por la soberanía en el centro de la escena.

"No tenemos palabras suficientes para agradecerte. Vos y tus compañeros lograron volver a colocar la causa Malvinas en la primera plana de la memoria colectiva mundial, haciendo por el sentimiento de nuestra soberanía mucho más que décadas de tibia diplomacia", concluyeron.