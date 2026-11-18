A qué hora empieza hoy La noche de las heladerías y cuál es el nuevo sabor de helado con sal
Cerca de 600 locales adheridos en todo el país ofrecerán una promoción de 2x1 en cuartos de kilo. Conocé los detalles del evento y cómo es "Maní Split".
En el marco de la 42° Semana del Auténtico Helado Artesanal organizada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), este miércoles 18 de noviembre se celebra en todo el país la 10° edición de La Noche de las Heladerías, un evento que contará con promociones especiales, espectáculos itinerantes y el lanzamiento de un innovador gusto gourmet con cristales de sal.
A qué hora empieza La Noche de las Heladerías y cómo aprovechar el 2x1
La jornada federal comenzará oficialmente a partir de las 19:00 horas y se extenderá hasta el horario de cierre de cada comercio participante. Durante esa franja horaria, cerca de 600 heladerías adheridas de todo el territorio argentino ofrecerán una promoción de 2x1 en el pote de ¼ kg de helado artesanal.
Además de los descuentos en mostrador, la iniciativa contará con artistas itinerantes que recorrerán distintos locales y acciones solidarias a beneficio de la Fundación Natalí Dafne Flexer, Casa Garrahan, el comedor Los Piletones y la Casa del Teatro. El mapa completo con todos los comercios adheridos por barrio y provincia puede consultarse en el sitio oficial www.lanochedelasheladerias.com.ar.
Cómo es "Maní Split", el nuevo sabor de helado con sal
Como gran novedad gastronómica para celebrar los diez años del evento, los maestros heladeros de AFADHYA presentaron Maní Split, una creación de edición limitada que busca combinar ingredientes tradicionales argentinos con un toque salado distintivo:
- Base y textura: está elaborado con una crema a base de maní tostado.
- El contraste dulce-salado: incorpora vetas de dulce de leche natural, lajas de chocolate con leche y cristales de sal marina.
Según detalló Héctor Emede, miembro de la comisión directiva de AFADHYA y Capitán de la Selección Argentina del Helado Artesanal, la propuesta busca sorprender al paladar combinando tres sabores emblemáticos de las mesas argentinas —el maní, el dulce de leche y el chocolate— bajo el lema de esta edición: "El sabor de lo nuestro".
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