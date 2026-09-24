Mapa del tormentón EN VIVO: minuto a minuto de los tres días de lluvias en Buenos Aires

Según los registros satelitales, el desmejoramiento definitivo se iniciará durante el domingo 27 de septiembre. Si bien la mañana y las primeras horas de la tarde transcurrirán con cielo cubierto y ambiente templado, el pico de la tormenta llegará a partir de las 17:00 horas. Para esa franja horaria se esperan chaparrones intensos y actividad eléctrica, que continuarán hacia la noche en forma de lluvias continuas, sumando más de 5.5 milímetros de agua acumulada y ráfagas de hasta 44 km/h, con una temperatura máxima que caerá a los 17°C.