Mapa del tormentón EN VIVO: minuto a minuto de los tres días de lluvias en Buenos Aires
Seguí el mapa del tiempo en vivo ante la llegada de tres días seguidos de lluvias a Buenos Aires. Cuándo empieza el tormentón y cómo afectará al AMBA.
El pronóstico del tiempo advierte que las lluvias volverán a golpear con fuerza a la Ciudad y al conurbano bonaerense durante tres jornadas consecutivas. Tras un breve lapso de tiempo cálido y primaveral, un importante frente de inestabilidad provocará un tormentón fuertes ráfagas y un marcado descenso térmico en toda la región metropolitana.
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Cuándo empieza el tormentón y cómo seguir el mapa en vivo en Buenos Aires
El fenómeno meteorológico puede monitorearse en tiempo real y minuto a minuto a través de la plataforma especializada Windy.com, que permite visualizar el avance de las celdas de tormenta, el desplazamiento de las masas de aire húmedo y la intensidad del viento sobre la región central del país.
Según los registros satelitales, el desmejoramiento definitivo se iniciará durante el domingo 27 de septiembre. Si bien la mañana y las primeras horas de la tarde transcurrirán con cielo cubierto y ambiente templado, el pico de la tormenta llegará a partir de las 17:00 horas. Para esa franja horaria se esperan chaparrones intensos y actividad eléctrica, que continuarán hacia la noche en forma de lluvias continuas, sumando más de 5.5 milímetros de agua acumulada y ráfagas de hasta 44 km/h, con una temperatura máxima que caerá a los 17°C.
Tres días de mal tiempo: cómo sigue el pronóstico
El mal clima no dará tregua con la llegada de la nueva semana y se configurará una seguidilla de tres jornadas pasadas por agua:
- Lunes 28 de septiembre: persistirán las condiciones adversas con un 80% de probabilidades de precipitaciones, vientos regulares del este de hasta 37 km/h y marcas térmicas que oscilarán entre los 14°C de mínima y los 18°C de máxima.
- Martes 29 de septiembre: será la jornada más inestable del ciclo, con un 90% de probabilidades de lluvias, chaparrones intermitentes y ráfagas de viento del sur que podrían alcanzar los 59 km/h, generando una jornada muy desapacible.
- Miércoles 30 de septiembre: llegará el alivio definitivo. La masa de aire frío terminará de limpiar la nubosidad, dando lugar a un cielo despejado a algo nublado, sin lluvias, aunque con un marcado descenso en la mínima, que tocará los 9°C.
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