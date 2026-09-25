Alerta por ciclogénesis arrasadora que traerá lluvias intensas y fuertes vientos: cuándo llega
Si bien este viernes el clima ha sido muy primaveral y hasta veraniego, el domingo llegarán las tormentas que cambiarán el pronóstico del tiempo.
Este viernes 25 de septiembre arrancó con un verdadero clima primaveral en buena parte del centro y norte argentino. Sin embargo, el buen tiempo durará poco, ya que el Servicio Meteorológico prevé el desarrollo de una nueva ciclogénesis que traerá condiciones sumamente inestables para el inicio de la semana que viene.
Gracias al dominio de altas presiones, la jornada de este viernes ofreció cielos mayormente despejados y temperaturas agradables que alcanzaron los casi 30°C en la franja central del país, mientras que en sectores de Cuyo y el Norte el termómetro trepará hasta marcas de 36°C. Sin embargo, este marco de buen tiempo tiene las horas contadas.
Alerta por ciclogénesis arrasadora que traerá lluvias intensas y fuertes vientos
Por lo pronto, las alertas de la jornada se concentran en dos regiones clave:
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Cuyo y el viento Zonda: El oeste de San Juan y zonas cordilleranas se encuentran bajo alerta amarilla por fuertes ráfagas que podrían superar los 70 km/h, acompañadas por el clásico fenómeno de viento Zonda.
Patagonia inestable: En el sur, el constante ingreso de frentes desde el Pacífico mantiene un escenario frío y ventoso. En las zonas altas de Neuquén y Mendoza se registran lluvias y algunas nevadas, inestabilidad que hacia la tarde se desplazará hacia Chubut con ráfagas intensas en el centro y norte de la región.
El panorama patagónico tenderá a complicarse entre la noche del viernes y el sábado, cuando las precipitaciones se extiendan hacia las zonas llanas de Neuquén, Río Negro y Chubut. Con este contraste térmico en marcha, el fin de semana marcará la transición antes de la llegada de las lluvias generalizadas.
Cambia el clima este domingo: todos los detalles
El domingo marcará el inicio del deterioro del tiempo, con las tormentas más intensas concentradas en el sur del Litoral y un alerta amarillo ya activo para el norte de Entre Ríos. Hacia el final de la jornada, la región pampeana también registrará algunos chaparrones y lluvias de menor intensidad.
El plato fuerte llegará entre el lunes y el martes: a medida que la ciclogénesis alcance su fase de mayor desarrollo, el área de inestabilidad se extenderá a gran parte del centro y este del territorio nacional, profundizando las tormentas. Este proceso vendrá acompañado por un marcado descenso térmico, alta humedad y ráfagas de viento.
De acuerdo con las proyecciones del modelo de referencia ECMWF, se estiman acumulados de agua de entre 50 y 100 mm en zonas puntuales de Buenos Aires, Córdoba y el centro del Litoral. Si bien el panorama aún puede presentar variaciones, el seguimiento de la evolución del sistema y las alertas meteorológicas será clave en los próximos días.
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