Alerta por ciclogénesis arrasadora que traerá lluvias intensas y fuertes vientos: cuándo llega

El plato fuerte llegará entre el lunes y el martes: a medida que la ciclogénesis alcance su fase de mayor desarrollo, el área de inestabilidad se extenderá a gran parte del centro y este del territorio nacional, profundizando las tormentas. Este proceso vendrá acompañado por un marcado descenso térmico, alta humedad y ráfagas de viento.

De acuerdo con las proyecciones del modelo de referencia ECMWF, se estiman acumulados de agua de entre 50 y 100 mm en zonas puntuales de Buenos Aires, Córdoba y el centro del Litoral. Si bien el panorama aún puede presentar variaciones, el seguimiento de la evolución del sistema y las alertas meteorológicas será clave en los próximos días.