Alerta climática: el Súper El Niño entra en categoría "muy fuerte" y cerca de registros históricos, según NOAA
Según los últimos datos publicados, la anomalía en la temperatura superficial del mar en la región Niño 3.4 tocó los +2 °C por primera vez en el actual ciclo.
El monitoreo global del clima encendió señales de alerta luego de que los datos difundidos por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) confirmaran que la anomalía relativa de la temperatura superficial del mar (TSM) en la clave región de control El Niño 3.4 alcanzó los +2 °C, ingresando en el umbral de categoría "muy fuerte" para el ciclo 2026-2027.
Si bien los criterios meteorológicos oficiales determinan la intensidad de El Niño mediante promedios trimestrales y no de forma semanal, el registro marca un hito significativo dentro del actual comportamiento del Pacífico ecuatorial.
Tras experimentar una desaceleración durante el mes de agosto con anomalías estabilizadas en torno a los 1,8 °C, la semana centrada en el 9 de septiembre mostró un repunte térmico que llevó al indicador al umbral frecuentemente bautizado por los medios como un "Super El Niño".
Comparativa histórica de "El Súper El Niño" y registros sin precedentes
El análisis difundido por los centros meteorológicos sitúa a la actual evolución prácticamente en el mismo plano temporal que el devastador fenómeno registrado en 1997, año en el cual el umbral de los +2 °C se alcanzó por primera vez en la semana del 3 de septiembre (con una diferencia inferior a siete días), de acuerdo con el sitio Meteored.
Al contrastarlo con otros eventos de la misma magnitud, en los que el calentamiento solía postergarse hasta finales de septiembre o principios de diciembre, queda en evidencia la naturaleza excepcional del actual ciclo.
A nivel de valores absolutos —es decir, contemplando el calentamiento de fondo de los océanos tropicales—, las cifras resultan aún más llamativas al aproximarse a los +2,9 °C en la última medición oficial, lo que ratifica que el incremento global de los mares aporta casi un grado adicional a la región central del Pacífico.
La curva de 2026 comenzó a desacoplarse de los promedios históricos a comienzos de junio, acumulando una secuencia inédita de más de 90 días consecutivos con los registros diarios más altos jamás observados para cada fecha respectiva desde el inicio de la serie en 1981, con temperaturas promedio que rondan los 29,6 °C.
Perspectivas y margen de intensificación
Si bien el récord absoluto de la serie histórica se mantiene en manos de noviembre de 2015 —cuando la región alcanzó una media diaria de 29,82 °C durante uno de los eventos más potentes de la historia—, los meteorólogos destacan que la comparación requiere cautela. Aquella marca se produjo cerca del punto álgido del fenómeno, mientras que el actual ciclo transita recién su etapa de intensificación en pleno mes de septiembre.
Las proyecciones de los principales modelos climáticos anticipan una anomalía máxima superior a los 3 °C entre octubre y noviembre, impulsada por una importante reserva de agua cálida almacenada bajo la superficie del Pacífico tropical. De cumplirse estas previsiones, el actual fenómeno no solo mantendrá su escalada, sino que podría pulverizar los registros máximos históricos hacia finales de año.
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