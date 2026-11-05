Cambió el pronóstico del tiempo y un vientazo pampero recibirá a León XIV con frío de invierno en Buenos Aires
Tras un jueves cálido, un frente frío impactará en el AMBA. El pronóstico del tiempo anticipa un vientazo de ráfagas del sur y un domingo con clima de invierno.
El pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense anticipa un marcado descenso de temperatura para el fin de semana largo. La llegada del papa León XIV estará enmarcada por el ingreso de un frente frío que provocará un vientazo ráfagas intensas y mañanas netamente invernales.
Luego de un jueves agradable con máximas de 25 °C, las condiciones meteorológicas sufrirán un cambio drástico. Hacia la tarde y noche del viernes, un frente frío proveniente de la Patagonia ingresará al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), trayendo consigo hasta un 90% de probabilidad de lluvias débiles y ráfagas de viento sur que superarán los 40 km/h.
El sábado amanecerá con cielo gris y lloviznas aisladas en el oeste y el sur del conurbano. La temperatura máxima no superará los 19 °C y se espera un fuerte "vientazo" pampero con ráfagas de entre 45 y 60 km/h, por lo que los especialistas recomiendan precaución en las zonas ribereñas del Río de la Plata.
Cómo estará el clima tras el vientazo pampero
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El domingo 8 de noviembre, día en que el papa León XIV aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery a las 16:30 horas, se registrará la mañana más fría de la semana. Los termómetros marcarán entre 10 y 11 °C en la Ciudad y caerán hasta los 7 a 9 °C en el Gran Buenos Aires (siendo la zona norte el sector más gélido). Hacia la tarde, el cielo estará a pleno sol y la máxima alcanzará los 23 °C, lo que exigirá llevar un abrigo liviano para los actos del atardecer.
Así estará Buenos Aires durante la visita del papa León XIV
Para los feriados subsiguientes, el clima presentará una fuerte amplitud térmica y un paulatino ascenso de las temperaturas:
- Lunes 9 (feriado nacional): durante la misa de las 11:30 en el Monumento de los Españoles, el cielo estará completamente despejado. Las mínimas rondarán los 10 °C y las máximas llegarán a 25 °C. Se recomienda a los asistentes vestirse en capas y usar protector solar.
- Martes 10 (feriado porteño): el termómetro seguirá subiendo hasta los 26 °C, con vientos del noreste y sin riesgo de lluvias para la vigilia juvenil que encabezará el Papa en Palermo.
- Miércoles 11 (feriado bonaerense): la despedida del Sumo Pontífice en Luján se dará bajo un cielo mayormente despejado, con máximas que rozarán los 29 °C y una diferencia térmica de casi 10 grados entre el amanecer y la tarde.
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