Cambió el pronóstico del tiempo y un vientazo pampero recibirá a León XIV con frío de invierno en Buenos Aires

El domingo 8 de noviembre, día en que el papa León XIV aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery a las 16:30 horas, se registrará la mañana más fría de la semana. Los termómetros marcarán entre 10 y 11 °C en la Ciudad y caerán hasta los 7 a 9 °C en el Gran Buenos Aires (siendo la zona norte el sector más gélido). Hacia la tarde, el cielo estará a pleno sol y la máxima alcanzará los 23 °C, lo que exigirá llevar un abrigo liviano para los actos del atardecer.