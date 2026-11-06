Cambió el pronóstico del tiempo y un vientazo frío polar recibirá el papa León XIV con menos de 10 grados
El pronóstico del tiempo presentará un marcado descenso térmico durante la llegada del papa León XIV, con mañanas heladas tras un vientazo de frío polar.
El pronóstico del tiempo para Buenos Aires anticipa un brusco cambio en las condiciones meteorológicas justo en el momento en el que el papa León XIV pisará suelo argentino. La visita oficial estará marcada por el ingreso de un frente de frío polar, ráfagas de vientazo y una enorme amplitud térmica durante las jornadas de las misas multitudinarias.
Un domingo helado para la llegada del papa León XIV
El arribo del Sumo Pontífice al Aeroparque Jorge Newbery está previsto para el domingo 8 de noviembre a las 16.30 horas, en medio de un clima frío y ventoso.
La jornada del domingo presentará la mañana más fría de toda la semana. A partir de las 02:00 de la madrugada, la temperatura real será de 13°C, pero las ráfagas del sureste provocarán que la sensación térmica baje a 11°C. El momento de mayor frío se registrará a las 05:00 de la mañana, cuando el termómetro baje a 11°C y la sensación térmica caiga a los 9°C, consolidando un amanecer de tintes invernales.
Hacia el mediodía y la tarde, el cielo estará soleado y luego presentará nubes y claros. Las máximas rozarán los 19°C, pero un intenso viento proveniente del noreste, con ráfagas de hasta 35 km/h, mantendrá la sensación térmica en 16°C. Para los actos protocolares en Casa Rosada y su posterior encuentro con el presidente Javier Milei, los asistentes deberán contar con abrigo.
El clima en las misas y actividades clave
Para el resto de los días que durará la visita papal, el pronóstico anticipa mañanas frías, un cielo mayormente despejado y un aumento progresivo de las temperaturas máximas:
- Lunes 9 de noviembre: durante la visita a Don Orione y la misa en el Monumento a los Españoles, el cielo estará completamente despejado. Las temperaturas irán en franco aumento, partiendo desde los 14°C hasta alcanzar una agradable máxima de 24°C por la tarde, sin riesgo de precipitaciones y con vientos moderados del noreste.
- Martes 10 de noviembre: en esta jornada, el Papa viajará por la mañana hacia la provincia de Córdoba. En Buenos Aires, la vigilia nocturna con jóvenes en el Monumento a los Españoles se desarrollará bajo un cielo parcialmente nublado. Será el día más cálido de la estadía papal, con una mínima de 17°C y máximas que rondarán los 26°C.
- Miércoles 11 de noviembre: para su última gran misa multitudinaria de despedida en la Basílica de Luján, las condiciones meteorológicas serán ideales. Se espera una mañana fresca de 19°C y una tarde primaveral que alcanzará los 28°C, con cielo totalmente despejado y vientos leves.
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