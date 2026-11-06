Cambió el pronóstico del tiempo y un vientazo frío polar recibirá el papa León XIV con menos de 10 grados

La jornada del domingo presentará la mañana más fría de toda la semana. A partir de las 02:00 de la madrugada, la temperatura real será de 13°C, pero las ráfagas del sureste provocarán que la sensación térmica baje a 11°C. El momento de mayor frío se registrará a las 05:00 de la mañana, cuando el termómetro baje a 11°C y la sensación térmica caiga a los 9°C, consolidando un amanecer de tintes invernales.