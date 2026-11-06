Mapa EN VIVO del diluvio en AMBA: a qué hora se desatan las tormentas que traerán el frío
De acuerdo a las indicaciones del Servicio Meteorológico Nacional, la noche de este viernes en el AMBA será sumamente inestable.
El tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa un marcado proceso de inestabilidad durante la jornada de este viernes 6 de noviembre. Tras una tarde donde la humedad ascendió progresivamente, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas ante la llegada inminente de un frente frío del sur.
El panorama para esta noche en el AMBA: lluvias intensas y probabilidad de tormentas
Las condiciones meteorológicas comenzarán a deteriorarse con mayor severidad con la entrada de la noche.
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Ventana de mayor impacto: Se estiman probabilidades de precipitación de entre el 70% y el 100% para la franja nocturna, extendiéndose hasta la madrugada del sábado.
Fenómenos esperados: El avance de la masa de aire frío podrá desatar tormentas aisladas de variada intensidad, acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas moderadas a intensas de viento del sudeste y abundante caída de agua en períodos breves.
Descenso térmico y pronóstico para el fin de semana
El paso de este sistema frontal dejará un cambio drástico en las marcas térmicas respecto al ambiente cálido y húmedo previo:
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Viernes a la noche: Tras alcanzar una máxima de 25 °C, los termómetros registrarán un descenso sostenido, cayendo hasta los 17 °C hacia el cierre de la jornada.
Sábado 7 de noviembre: La inestabilidad remanente persistirá solo durante la madrugada. Con el correr de las horas, el tiempo mejorará paulatinamente con vientos del sector sur. La temperatura oscilará entre los 11 °C / 12 °C de mínima y una máxima que no superará los 18 °C a 19 °C.
Domingo 8 de noviembre: Se consolidará un escenario de buen tiempo con cielo despejado o parcialmente nublado, pero con un amanecer frío de 9 °C a 10 °C de mínima y una máxima en recuperación que llegará a los 21 °C / 22 °C.
Mapa del diluvio EN VIVO: minuto a minuto de las tormentas en el AMBA
Recomendaciones para el tránsito y la vía pública
Se aconseja a los conductores extremar las precauciones al circular por autopistas y avenidas debido a la calzada mojada y la reducción de visibilidad durante la hora pico de la noche. Asimismo, se sugiere asegurar objetos en balcones o terrazas dada la persistencia de las ráfagas de viento provenientes del río.
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