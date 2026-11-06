Mapa EN VIVO del diluvio en AMBA: a qué hora se desatan las tormentas que traerán el frío

Viernes a la noche: Tras alcanzar una máxima de 25 °C, los termómetros registrarán un descenso sostenido, cayendo hasta los 17 °C hacia el cierre de la jornada.

Sábado 7 de noviembre: La inestabilidad remanente persistirá solo durante la madrugada. Con el correr de las horas, el tiempo mejorará paulatinamente con vientos del sector sur. La temperatura oscilará entre los 11 °C / 12 °C de mínima y una máxima que no superará los 18 °C a 19 °C.