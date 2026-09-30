Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 30 de septiembre
El informe del Servicio Meteorológico Nacional prevé un alivio a las malas condiciones del clima, con un leve descenso de las temperaturas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el panorama del clima para lo que resta de la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), anticipando una transición que irá desde las lluvias del martes hacia jornadas de estabilidad relativa, antes de un nuevo cambio de tiempo hacia el fin de semana.
Luego de un martes pasado por agua, en especial en las primeras horas, el buen tiempo regresa a partir del miércoles, cuando el cielo se presentará parcialmente nublado en la madrugada, pasando a algo nublado durante la mañana y la tarde, para cerrar con cielo mayormente nublado en la noche.
Las temperaturas para la mitad de la semana sufrirán una retracción y se ubicarán entre los 9°C de mínima y los 20°C de máxima.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
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Jueves: Se prevé una jornada con cielo mayormente nublado en la madrugada y la mañana, mejorando hacia la tarde con nubosidad parcial y culminando con el cielo ligeramente nublado por la noche. Las marcas térmicas rondarán entre los 9°C y los 18°C.
Viernes: El cierre de la semana laboral tendrá condiciones similares, con cielo algo nublado durante la madrugada y la mañana, virando a mayormente nublado hacia la tarde y la noche. Los registros térmicos previstos irán de los 8°C a los 19°C.
Sábado: La inestabilidad retornará a la región con probabilidad de tormentas aisladas en la madrugada y la mañana. Hacia la tarde y la noche las condiciones mejorarán con nubosidad en aumento, con una mínima de 10°C y una máxima de 20°C.
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