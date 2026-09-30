Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 30 de septiembre

Jueves: Se prevé una jornada con cielo mayormente nublado en la madrugada y la mañana, mejorando hacia la tarde con nubosidad parcial y culminando con el cielo ligeramente nublado por la noche. Las marcas térmicas rondarán entre los 9°C y los 18°C.

Viernes: El cierre de la semana laboral tendrá condiciones similares, con cielo algo nublado durante la madrugada y la mañana, virando a mayormente nublado hacia la tarde y la noche. Los registros térmicos previstos irán de los 8°C a los 19°C.