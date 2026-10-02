Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy viernes 2 de octubre

Clima fresco en Buenos Aires: así se presenta el tiempo este viernes

Este viernes 2 de octubre se presenta con un ambiente fresco y nubosidad variable en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. De acuerdo con el pronóstico del tiempo, la jornada comienza con una mínima de 8 °C durante la madrugada con cielo algo nublado y vientos del noreste a velocidades de entre 7 y 12 km/h.