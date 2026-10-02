Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy viernes 2 de octubre
El Servicio Meteorológico Nacional brindó los detalles del clima para este viernes, en lo que será la antesala de un sábado cargado de lluvias.
Mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para un fin de semana inestable, resta transitar el último día de la semana laboral que, de acuerdo a lo revelado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), será una jornada con clima fresco y oficiará de antesala a un sábado lluvioso.
Clima fresco en Buenos Aires: así se presenta el tiempo este viernes
Este viernes 2 de octubre se presenta con un ambiente fresco y nubosidad variable en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. De acuerdo con el pronóstico del tiempo, la jornada comienza con una mínima de 8 °C durante la madrugada con cielo algo nublado y vientos del noreste a velocidades de entre 7 y 12 km/h.
A lo largo de la mañana la temperatura ascenderá hasta los 13 °C manteniendo condiciones de cielo algo nublado. Hacia la tarde se espera el valor máximo del día, con 19 °C y un incremento de la nubosidad que pasará a estar mayormente nublado, con vientos moderados rotando levemente hacia el este.
Durante la noche, las condiciones continuarán mayormente nubladas, con una temperatura en el orden de los 15 °C y una leve probabilidad de precipitaciones (0 a 10 %). Los vientos intensificarán su velocidad situándose entre los 13 y 22 km/h con dirección predominante del noreste.
¿Cómo estará el clima el fin de semana en el AMBA?
Para los próximos días se aguardan jornadas estables y agradables en la región:
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Sábado 3 de octubre: Se prevé una jornada agradable con una marca mínima de 11 °C y una máxima de 19 °C.
Domingo 4 de octubre: Continuará el ambiente templado, registrándose una temperatura mínima de 10 °C y una máxima de 20 °C.
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