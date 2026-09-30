Cambió el pronóstico del tiempo y el triple tormentón pasará a ser una galerna borrascosa para el AMBA

Qué es una galerna borrascosa y cuándo llegan la lluvias

En términos meteorológicos, una galerna es un temporal súbito y muy violento que se caracteriza por ráfagas de viento fuertes, descenso brusco de la temperatura y precipitaciones intensas. Aunque es un fenómeno costero, el término grafica a la perfección el cambio de tiempo que experimentará el AMBA, pasando de la calma a un temporal veloz.