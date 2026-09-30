Cambió el pronóstico del tiempo y el triple tormentón pasará a ser una galerna borrascosa para el AMBA
El pronóstico del tiempo para el AMBA presentó modificaciones. Las previsiones anticipan una fuerte jornada de inestabilidad durante el fin de semana.
El pronóstico del tiempo para el Área Metropolitana de Buenos Aires presentó modificaciones significativas para el cierre de la semana. Las proyecciones iniciales mutaron hacia un cuadro de inestabilidad más concentrada, que decantará en una violenta jornada de lluvias y vientos durante el próximo fin de semana.
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Qué es una galerna borrascosa y cuándo llegan la lluvias
En términos meteorológicos, una galerna es un temporal súbito y muy violento que se caracteriza por ráfagas de viento fuertes, descenso brusco de la temperatura y precipitaciones intensas. Aunque es un fenómeno costero, el término grafica a la perfección el cambio de tiempo que experimentará el AMBA, pasando de la calma a un temporal veloz.
Tras un jueves y viernes con temperaturas netamente frescas y cielo mayormente despejado, el cambio drástico de las condiciones meteorológicas impactará de lleno durante el inicio del fin de semana:
- Sábado 3 de octubre: será el día más crítico para las actividades al aire libre. Se espera una jornada totalmente cubierta, con ráfagas de viento del noreste que podrían superar los 41 km/h y un 90% de probabilidad de lluvias intensas. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C y los 17°C.
- Domingo 4 de octubre: las condiciones mejorarán de forma radical. La inestabilidad se disipará por completo, dando paso a un domingo con cielo despejado a parcialmente nuboso, sin precipitaciones a la vista y con un marcado ascenso térmico que llevará la máxima hasta los 21°C por la tarde.
Para el inicio de la próxima semana laboral, el clima se mantendrá estable en la Ciudad y el conurbano, con máximas agradables de hasta 20°C y cielo con nubes y claros.
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