El Niño provocó severas inundaciones y afectó la operación en Vaca Muerta: rutas afectadas y evacuados
Las correntadas arrastraron vehículos, el Gobierno cerró rutas nacionales y un trabajador permanece en estado grave tras quedar atrapado.
Un intenso temporal provocó severas inundaciones en la provincia de Neuquén y paralizó el tránsito en rutas clave para la actividad petrolera. Las correntadas de agua y barro anegaron la localidad de Añelo y afectaron la logística operativa en el yacimiento Vaca Muerta. A raíz de esto, los organismos de emergencia sostienen operativos de asistencia y prevención ante un escenario que atribuyen a las condiciones asociadas al fenómeno meteorológico denominado El Niño.
Arroyos que permanecían secos se transformaron en cursos de agua capaces de arrastrar vehículos, destruir caminos y dejar familias incomunicadas. La acumulación de precipitaciones saturó los suelos y agravó las consecuencias de las tormentas. Aunque el viernes comenzó a restablecerse la circulación, las autoridades advirtieron que el riesgo continuará durante los próximos meses.
Vaca Muerta, entre rutas cortadas y una emergencia sanitaria
La crecida del arroyo Carranza causó el desborde de la Ruta Provincial 5 y provocó la interrupción del corredor hacia Rincón de los Sauces. Ante la magnitud de los destrozos, el gobierno provincial dispuso el cierre de rutas nacionales para resguardar la seguridad y el despliegue de operativos de emergencia.
El bloqueo comprometió el abastecimiento del hospital local, especialmente de áreas como Oncología, Laboratorio y Enfermería. Ante la imposibilidad de utilizar el transporte terrestre habitual, el gobierno provincial organizó puentes aéreos con aviones y helicópteros para enviar medicamentos, reactivos y trasladar pacientes. También coordinó con la clínica del Sindicato de Petroleros alojamientos y derivaciones para garantizar tratamientos de diálisis.
"Rincón de los Sauces es el punto crítico, el punto rojo de nuestra provincia", advirtió la secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo de Neuquén, Luciana Ortiz, en declaraciones a LU5. La funcionaria explicó que el caudal del arroyo Carranza impide el ingreso de maquinaria pesada y que los cruces solo pueden habilitarse temporalmente, según el comportamiento del agua.
Rescates y evacuaciones en medio del temporal
En Chacayco Sur, cerca de Las Coloradas, cinco policías debieron avanzar a pie y recurrir a la camioneta de un criancero para rescatar a una nena de tres años con dificultades respiratorias. Después de siete horas de recorrido, llegaron hasta la vivienda y trasladaron a la menor al hospital de Las Coloradas y luego al de Zapala, donde le diagnosticaron una laringitis viral. También hubo evacuaciones en Sañico y Aluminé, mientras que en Aucapán, cerca de Junín de los Andes, una ambulancia quedó al borde de un barranco por un socavón.
En Zapala, las lluvias inundaron calles, afectaron viviendas y provocaron más de 55 reclamos por desbordes cloacales durante el jueves. En los últimos días se acumularon alrededor de 45 milímetros de agua, frente a un promedio histórico de entre 32 y 40 milímetros para todo octubre.
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