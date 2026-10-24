El Niño provocó severas inundaciones y afectó la operación en Vaca Muerta: rutas afectadas y evacuados

Rescates y evacuaciones en medio del temporal

En Chacayco Sur, cerca de Las Coloradas, cinco policías debieron avanzar a pie y recurrir a la camioneta de un criancero para rescatar a una nena de tres años con dificultades respiratorias. Después de siete horas de recorrido, llegaron hasta la vivienda y trasladaron a la menor al hospital de Las Coloradas y luego al de Zapala, donde le diagnosticaron una laringitis viral. También hubo evacuaciones en Sañico y Aluminé, mientras que en Aucapán, cerca de Junín de los Andes, una ambulancia quedó al borde de un barranco por un socavón.

En Zapala, las lluvias inundaron calles, afectaron viviendas y provocaron más de 55 reclamos por desbordes cloacales durante el jueves. En los últimos días se acumularon alrededor de 45 milímetros de agua, frente a un promedio histórico de entre 32 y 40 milímetros para todo octubre.