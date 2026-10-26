A qué hora termina el paro de colectivos sorpresivo por falta de pago de sueldo y la mitad del aguinaldo

El 20% del sueldo correspondiente al mes de septiembre.

correspondiente al mes de septiembre. El 50% del aguinaldo (Sueldo Anual Complementario).

(Sueldo Anual Complementario). Una cuota de un retroactivo salarial cuyo vencimiento operó el pasado 15 de octubre.

cuyo vencimiento operó el pasado 15 de octubre. Un adelanto de $60.000 por cada chofer que debía abonarse la semana pasada y no se concretó.

El malestar gremial se profundizó drásticamente tras confirmarse, mediante un comprobante emitido por el Municipio, que la compañía recibió una transferencia de fondos superior a los 37 millones de pesos durante la semana pasada. Los trabajadores esperaban que al menos una parte de ese dinero se destinara a cancelar el adelanto de $60.000 comprometido.

La justificación de la empresa de transporte

Frente a la interrupción del servicio, los representantes de la empresa argumentaron que desde principios de octubre existía un acuerdo interno con los choferes que contemplaba distintas fechas de cobro escalonadas, y aseguraron que su intención es priorizar el diálogo.

Respecto al millonario ingreso de fondos estatales, la prestataria justificó la falta de pago a los empleados explicando que el dinero no puede destinarse exclusivamente a los salarios. Según señalaron, los recursos deben cubrir compromisos operativos indispensables para el funcionamiento del servicio, tales como la compra de combustible, repuestos, lubricantes y otras obligaciones comerciales.

Pese a estas declaraciones, la empresa aún no precisó una nueva fecha de pago ni presentó un ofrecimiento formal que permita destrabar el conflicto y restablecer el transporte en la zona.