A qué hora termina el paro de colectivos sorpresivo por falta de pago de sueldo y la mitad del aguinaldo
Los choferes de Necochea y Quequén iniciaron un paro de colectivos por tiempo indeterminado tras una asamblea de la UTA. La respuesta de la empresa.
Un sorpresivo paro de colectivos dejó sin servicio de transporte público a los usuarios de las localidades bonaerenses de Necochea y Quequén tras una asamblea de trabajadores. La medida de fuerza, impulsada por los choferes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), comenzó este lunes al mediodía y profundizó el conflicto salarial.
A qué hora termina el paro de colectivos
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Lo que inicialmente estaba previsto como una retención de tareas de solo dos horas (entre las 12:00 y las 14:00) para realizar una asamblea informativa, derivó en una paralización total del servicio. Al finalizar el encuentro, los choferes decidieron extender el paro por tiempo indeterminado.
Hasta el momento, no hay un horario confirmado ni una fecha prevista para la reanudación de los recorridos. Los trabajadores advirtieron que mantendrán las unidades paralizadas hasta obtener respuestas concretas sobre las deudas salariales y que se efectivicen los depósitos reclamados.
El reclamo de la UTA: sueldos atrasados, aguinaldo y bonos
El conflicto escaló luego de que los trabajadores detallaran los graves incumplimientos en los que incurrió la empresa. Según precisaron desde el cuerpo de delegados, los montos que continúan pendientes de pago son los siguientes:
- El 20% del sueldo correspondiente al mes de septiembre.
- El 50% del aguinaldo (Sueldo Anual Complementario).
- Una cuota de un retroactivo salarial cuyo vencimiento operó el pasado 15 de octubre.
- Un adelanto de $60.000 por cada chofer que debía abonarse la semana pasada y no se concretó.
El malestar gremial se profundizó drásticamente tras confirmarse, mediante un comprobante emitido por el Municipio, que la compañía recibió una transferencia de fondos superior a los 37 millones de pesos durante la semana pasada. Los trabajadores esperaban que al menos una parte de ese dinero se destinara a cancelar el adelanto de $60.000 comprometido.
La justificación de la empresa de transporte
Frente a la interrupción del servicio, los representantes de la empresa argumentaron que desde principios de octubre existía un acuerdo interno con los choferes que contemplaba distintas fechas de cobro escalonadas, y aseguraron que su intención es priorizar el diálogo.
Respecto al millonario ingreso de fondos estatales, la prestataria justificó la falta de pago a los empleados explicando que el dinero no puede destinarse exclusivamente a los salarios. Según señalaron, los recursos deben cubrir compromisos operativos indispensables para el funcionamiento del servicio, tales como la compra de combustible, repuestos, lubricantes y otras obligaciones comerciales.
Pese a estas declaraciones, la empresa aún no precisó una nueva fecha de pago ni presentó un ofrecimiento formal que permita destrabar el conflicto y restablecer el transporte en la zona.
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