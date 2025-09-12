A Santi Maratea lo persigue el mal rating y la Justicia: se tiene que presentar a declarar tras ser denunciado
La Justicia bonaerense citó al influencer Santiago Maratea, denunciado penalmente por el Colegio de Nutricionistas bonaerense
El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires denunció penalmente por injurias al influencer Santiago Maratea y el Juzgado en lo Correccional N°2 de La Plata, a cargo del juez Diego Tatarsky, fijó una audiencia de conciliación para el 26 de septiembre.
“Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del honor de sus profesionales y de la institución, frente a declaraciones que consideramos agraviantes, irresponsables e intrusivas”, expresó Laura Salzman, presidenta de la entidad que nuclea a las y los nutricionistas bonaerenses.
Y agregó: “La transparencia y la ética profesional son pilares fundamentales de nuestra labor, y actuaremos con la firmeza necesaria para proteger la integridad de quienes representan a la nutrición en la provincia”.
La instancia judicial está enmarcada en el artículo 388 del Código Procesal Penal bonaerense y busca un posible acuerdo entre las partes, que incluiría el pedido de disculpas públicas de Maratea, así como la eliminación de sus redes sociales de los posteos donde promociona un té supuestamente “adelgazante”.
Maratea: los dichos de la polémica
El conflicto se originó luego de que el influencer publicara un video en el que aseguraba que existía un té que “ayuda a tu cuerpo a que use los carbohidratos mejor como energía y que no los acumule como grasa, aparte de que evita esos picos de glucosa que te dan hambre a la media hora”.
En ese mismo video, Maratea disparó contra los especialistas: “Si lo quieren probar, háganlo con información, y no como ciertos nutricionistas arrogantes que a pesar de tener un título, no investigan y desinforman”.
Tras esas declaraciones, el Colegio de Nutricionistas le envió una carta documento para que se retractara y eliminara los posteos, pero al no recibir respuesta se avanzó con la denuncia penal.
“Esta instancia es un paso más en ese camino, buscando que se reconozca el valor y el profesionalismo de quienes trabajan por una alimentación saludable en nuestra provincia”, sostuvo Salzman. Y concluyó: “Las y los nutricionistas estudiamos, nos formamos y entendemos los riesgos que implican estas cosas para la salud. A veces parece inocente recomendar un té o una vitamina pero puede resultar realmente peligroso”.
Línea de tiempo del conflicto
- Agosto de 2025: Santiago Maratea publica en sus redes un video promocionando un té que, según él, “ayuda al cuerpo a usar mejor los carbohidratos, evita que se acumulen como grasa y reduce los picos de glucosa”. En el mismo posteo, cuestiona a nutricionistas a quienes calificó de “arrogantes” y “desinformados”.
- Días posteriores: El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires emite un comunicado público rechazando los dichos del influencer y advierte sobre los riesgos de recomendar productos para bajar de peso sin aval científico.
- Finales de agosto de 2025: La institución le envía a Maratea una carta documento exigiendo una retractación pública y la eliminación de los posteos donde promocionaba el producto.
- Septiembre de 2025: Ante la falta de respuesta, el Colegio de Nutricionistas presenta una denuncia penal por injurias contra el influencer.
- 11 de septiembre de 2025: El Juzgado en lo Correccional N°2 de La Plata, a cargo del juez Diego Tatarsky, cita a las partes a una audiencia de conciliación prevista para el 26 de septiembre, en la que se evaluará un posible acuerdo.
- Próximo paso: Maratea deberá decidir si ofrece disculpas públicas y elimina los posteos cuestionados o si el proceso judicial continuará en los tribunales.
