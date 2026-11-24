Dos imputados tras el rescate de 36 animales en Boedo en una causa por presunto sacrificio ritual
Los sospechosos fueron detenidos cuando descargaban cajas con los animales hacinados de un auto en Virrey Liniers y Carlos Calvo en pleno centro de Boedo.
Dos personas quedaron imputadas luego de que rescataran a 36 animales en malas condiciones en el marco de una investigación por un presunto ritual con sacrificio animal en el barrio porteño de Boedo, tras un procedimiento ordenado por la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.
Los acusados fueron detenidos cuando descargaban cajas con animales vivos de un Volkswagen Gol Trend blanco frente a una vivienda ubicada en Virrey Liniers y Carlos Calvo, a partir de una denuncia vinculada a la posible realización de un ritual con sacrificio de animales en ese domicilio.
Cómo fue el operativo y qué hallaron en las cajas
A raíz de la denuncia, Michienzi dispuso tareas de investigación a la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad, cuyos efectivos montaron una vigilancia discreta en la esquina de Virrey Liniers y Carlos Calvo.
Durante el seguimiento observaron la llegada del Volkswagen Gol Trend blanco hasta el domicilio, donde salió uno de los imputados para recibir al conductor y ambos comenzaron a bajar cajas, momento en el que intervino el personal policial.
Al inspeccionar el vehículo y las cajas, los agentes encontraron 36 animales vivos hacinados en recipientes pequeños que no les permitían moverse: una tortuga campanita, 17 gallinas, dos gallos, siete palomas, seis codornices, un pato criollo y dos gallinas de Guinea, algunos de ellos atados con cinta plástica.
Los veterinarios del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal porteño revisaron a los animales y detectaron cuadros de malnutrición, deterioro físico y maltrato.
Las imputaciones y el resguardo de los animales
El fiscal Michienzi imputó a los dos detenidos por maltrato y crueldad animal, infracción a la Ley de Conservación de la Fauna Silvestre y normativa vinculada a la tenencia de codornices y gallinas de Guinea.
Además, ordenó el secuestro del automóvil y de los teléfonos celulares de los imputados, y dispuso el traslado de los 36 animales a la sede de la ONG Alerta Galgo para su atención veterinaria y resguardo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario