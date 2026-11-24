Los veterinarios del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal porteño revisaron a los animales y detectaron cuadros de malnutrición, deterioro físico y maltrato.

Las imputaciones y el resguardo de los animales

El fiscal Michienzi imputó a los dos detenidos por maltrato y crueldad animal, infracción a la Ley de Conservación de la Fauna Silvestre y normativa vinculada a la tenencia de codornices y gallinas de Guinea.

Además, ordenó el secuestro del automóvil y de los teléfonos celulares de los imputados, y dispuso el traslado de los 36 animales a la sede de la ONG Alerta Galgo para su atención veterinaria y resguardo.