El diario del papa Francisco revela nombres, afectos, lugares y recuerdos argentinos que marcaron su vida
Entre apuntes espirituales, recuerdos familiares y reflexiones personales, aparecen en el diario sacerdotes, amigos, colaboradores, lugares y devociones profundamente ligadas a la Argentina.
Como ya se informó, este martes se llevó a cabo lanzamiento del libro ‘El diario íntimo del papa Francisco’, que compila anotaciones y reflexiones personales que Jorge Bergoglio volcó en el papel durante un período de 32 años, entre 1992 y 2024.
No obstante, el público argentino todavía tendrá que esperar para acceder al volumen; pero no mucho, ya que la versión digital saldrá a la venta el jueves próximo y la edición física llegará a las librerías de todo el país a partir del 1 de diciembre.
De manera que los escritos editados por el cardenal Víctor Manuel Fernández estarán prontos a disposición del público local, que podrá conocer de primera mano cómo la Argentina siguió ocupando un espacio central en la vida espiritual y afectiva de Bergoglio, incluso durante su pontificado en Roma.
Los argentinos mencionados por Francisco en su diario personal
Entre los argentinos mencionados por el papa Francisco en su diario personal aparece el cardenal Ángel Sixto Rossi, actual arzobispo de Córdoba y miembro de la Compañía de Jesús, remitiendo a los años en que Bergoglio ejercía como provincial de los jesuitas en el país y participaba activamente en la formación de nuevas generaciones de sacerdotes.
Otra de las figuras destacadas es Lucio Gera, el influyente teólogo italiano nacionalizado argentino, cuya visión pastoral y teológica dejó una profunda huella en su pensamiento. Según relata en el libro, Bergoglio conservaba entre sus documentos de lectura y consulta textos asociados a esa corriente, junto a materiales fundamentales para la Iglesia latinoamericana como el Documento de Puebla y el Documento de Aparecida.
El diario también rescata la figura de monseñor Joaquín Sucunza, histórico colaborador de la Arquidiócesis de Buenos Aires, a quien Francisco recordaba por haberlo acompañado en distintos momentos de su vida personal y pastoral.
Una de las particularidades de las anotaciones es la presencia de nombres y apodos sin mayores identificaciones, como Lella, Oscar, Tito, Lombardero, Sarita, Gentico, el padre Duarte, Alicia, Beatriz, Daniel, Pepe, sor Genoveva, Emilio, Isa, Tony y Beba.
Para los editores del libro, estas menciones reflejan la importancia que el pontífice otorgaba a las personas comunes que fueron parte de su recorrido vital. “Para él, la muerte de una persona sencilla o el sufrimiento de cualquier ser humano eran tan importantes como cualquier acontecimiento eclesiástico de relevancia”, se señala sobre la obra.
Las páginas también exponen el peso que tuvo su familia en la construcción de su espiritualidad, al recordar especialmente a sus abuelas, Rosa y María, a quienes consideraba pilares en la transmisión de la fe. “Le pedí mucho a mi abuela, en el 28º aniversario de su muerte, que me iluminara (...) Rosa: siembra y paciencia”, escribió en uno de los fragmentos más personales.
También ciertos lugares y símbolos argentinos permanecieron siempre presentes en la vida del Papa, como el barrio porteño de Flores, que ocupa un lugar destacado en los recuerdos de infancia, especialmente por su relación con la Basílica de San José, donde depositaba escritos con pedidos y preocupaciones debajo de una imagen del santo.
También abundan las referencias a la Virgen de Luján y a distintas advocaciones de María Auxiliadora, devociones populares que acompañaron su tarea pastoral antes de llegar al Vaticano y que continuaron presentes en su vida espiritual.
“La mayor parte del diario tiene frases y pequeñas narraciones que muestran el corazón de Francisco y ofrecen estímulos para cada uno de nosotros”, afirmó el cardenal Víctor Manuel Fernández al presentar esta obra íntima tan esperada por millones en todo el mundo.
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