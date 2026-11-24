El diario también rescata la figura de monseñor Joaquín Sucunza, histórico colaborador de la Arquidiócesis de Buenos Aires, a quien Francisco recordaba por haberlo acompañado en distintos momentos de su vida personal y pastoral.

Una de las particularidades de las anotaciones es la presencia de nombres y apodos sin mayores identificaciones, como Lella, Oscar, Tito, Lombardero, Sarita, Gentico, el padre Duarte, Alicia, Beatriz, Daniel, Pepe, sor Genoveva, Emilio, Isa, Tony y Beba.

Nunca visitó la Argentina, pero para el papa Francisco su país siempre estuvo presente.

Para los editores del libro, estas menciones reflejan la importancia que el pontífice otorgaba a las personas comunes que fueron parte de su recorrido vital. “Para él, la muerte de una persona sencilla o el sufrimiento de cualquier ser humano eran tan importantes como cualquier acontecimiento eclesiástico de relevancia”, se señala sobre la obra.

Las páginas también exponen el peso que tuvo su familia en la construcción de su espiritualidad, al recordar especialmente a sus abuelas, Rosa y María, a quienes consideraba pilares en la transmisión de la fe. “Le pedí mucho a mi abuela, en el 28º aniversario de su muerte, que me iluminara (...) Rosa: siembra y paciencia”, escribió en uno de los fragmentos más personales.

También ciertos lugares y símbolos argentinos permanecieron siempre presentes en la vida del Papa, como el barrio porteño de Flores, que ocupa un lugar destacado en los recuerdos de infancia, especialmente por su relación con la Basílica de San José, donde depositaba escritos con pedidos y preocupaciones debajo de una imagen del santo.

También abundan las referencias a la Virgen de Luján y a distintas advocaciones de María Auxiliadora, devociones populares que acompañaron su tarea pastoral antes de llegar al Vaticano y que continuaron presentes en su vida espiritual.

“La mayor parte del diario tiene frases y pequeñas narraciones que muestran el corazón de Francisco y ofrecen estímulos para cada uno de nosotros”, afirmó el cardenal Víctor Manuel Fernández al presentar esta obra íntima tan esperada por millones en todo el mundo.